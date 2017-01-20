Guantanamo’dan Bir Tutuklu Suudi Arabistan’a Gönderildi
ABD Savunma Bakanlığı, Guantanamo’daki tutukevinden Cebran bin Sa’d el-Kahtani’nin Suudi Arabistan’a göndermesiyle tutuklu sayısının 41’e düştüğünü açıkladı.
AA’da yer alan habere göre, tutukluyu kabul ettiği için ABD yönetiminin Suudi Arabistan’a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, el-Kahtani’nin gerekli güvenlik ve insânî tedbirler eşliğinde bu ülkeye ulaştırılacağı vurgulandı.
ABD Başkanı Barack Obama’nın başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo’daki tutukevini kapatmaktı.
Başkanlık görevine başlamasından birkaç gün sonra imzaladığı kararnameyle tutukevinin bir yıl içinde kapatılmasına yönelik talimat veren Obama, bu hedefine ulaşamadı.
Trump Karşı Çıkıyor
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, hafta başında yapılan tahliyelerle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Guantanamo’da bulunan mahkûmların “çok tehlikeli” olduğunu iddia ederek serbest bırakılmamaları gerektiğini savunmuştu.
Trump mesajında, “Guantanamo’dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.
Obama’dan Kongre’ye Mektup
Obama, görevinin son gününde el-Kahtani’nin tahliyesinden hemen sonra Kongre’ye Guantanamo’daki tutukevinin kapatılmasını talep eden bir mektup gönderdi.
Mektubunda, 8 yıl sonra tutukevinde sâdece 41 mahkûmun kaldığını aktaran Obama, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve Senato Başkan Vekili Orrin Hatch’e hitaben, kalan tutukluların başka ülkelere gönderilmesinin “tehlikeli” olduğunu ileri sürdü.
Tutukluların ABD’deki askerî hapishanelerde tutulmasını söyleyen Obama, “Üst düzey güvenlikli askerî tutukevlerimizden bugüne kadar kaçan olmadı. Guantanamo’yu açık tutma konusunda ısrar edilen politikalar dışında Kongre’nin bu tesisi açık tutmak istemesinin hiçbir gerekçesi yok.” ifadelerini kullandı.
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