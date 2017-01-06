Guantanamo’dan 4 Tutuklu Daha Gönderildi

»Ana Sayfa»Dünya
06.01.2017 09:08
Guantanamo’dan 4 Tutuklu Daha Gönderildi
ABD Savunma Bakanlığı, Guantanamo’daki tutukevinden 4 tutuklunun daha Suudi Arabistan’a gönderildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Guantanamo’daki tutukevinden 4 tutuklunun daha Suudi Arabistan’a gönderilmesiyle tutuklu sayısının 55’e düştüğünü açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yemen vatandaşları Salim Ahmed Hadi Bin Kanad (40), Muhammed Recep Sadık Ebu Ganim (42), Muhammed Ali Abdullah Muhammed Buazir (37) ve Suudi Arabistan vatandaşı Abdullah Yahya Yusuf eş-Şibli’nin (40) tutukevinden gönderildiği bildirildi.

Tutukluları kabul ettiği için ABD yönetiminin Suudi Arabistan’a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tutukluların gerekli güvenlik ve insânî tedbirler eşliğinde bu ülkeye ulaştırılacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo’yu kapatmaktı. Başkanlık görevini almasından birkaç gün sonra imzaladığı kararnameyle tutukevinin bir yıl içinde kapatılması talimatını veren Obama, bu sözünü henüz tutmadı.

Bu son tutuklu transferinin ardından Guantanamo’da 55 tutuklunun kaldığı duyuruldu.

Trump Karşı Çıkıyor

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabından birkaç gün önce yaptığı paylaşımda, Guantanamo’da bulunan mahkûmların “çok tehlikeli” olduğunu iddia ederek serbest bırakılmaması gerektiğini savunmuştu.

Trump, mesajında, “Guantanamo’dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün Trump’ın sözlerine yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest ise başkanlığın devrine kadar tutuklu transferine devam edileceğini bildirmişti.

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