Guantanamo Mahkumları Hakkındaki İki Suçlama Düştü

Guantanamo Deniz Üssü'ndeki askeri mahkeme, 11 Eylül saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in de aralarında bulunduğu beş mahkum hakkındaki iki suçlamayı düşürdü.

ABD'nin Küba'da bulunan Guantanamo Deniz Üssü'ndeki askeri mahkeme, 11 Eylül saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in de aralarında bulunduğu beş mahkum hakkındaki iki suçlamayı düşürdü.

Hakim Albay James Pohl, beş kişi hakkında "sivillere ait mülke saldırma" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle reddine hükmetti.

11 Eylül saldırısını organize etmek ve saldırıyı gerçekleştiren uçak korsanlarına lojistik destek sağlamakla suçlanan söz konusu beş kişinin diğer suçlardan yargılanmasına halen devam ediliyor.

Savaş hukukuna aykırı davranarak yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül 2001 terör saldırısını planlamak suçundan yargılanan Muhammed ve diğerleri ilk kez 2008 yılında hakim karşısına çıkmıştı.