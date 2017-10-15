Grup Yürüyüş'ten Yeni Şarkı: Kahrol Amerika
Grup Yürüyüş, Amerika karşıtı bir şarkı ile dinleyicilerinin karşısına çıktı.
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"Kahrol Amerika" adlı şarkı, ABD'nin kanlı ve sömürgeci tarihini gözler önüne seren görseller eşliğinde YouTube üzerinden yayınlandı. Söz ve müziği Mehmet Ali Aslan'a ait olan eserin aranjesini İsmail Ergenler yaptı.
ESERİN SÖZLERİ:
Kan figan getirdin ülkeme
Dünyayı yok ettin kibrinle
Ey hokkabaz sen ey zorba
Zulmün yetti Amerika
Amerika katil kahrol Amerika
Başına geçirmek için üsleri
Göğsümüz bir iman siperi
Yıkılacak kibir kalen
Yenileceksin Amerika
Etiketler : Grup Yürüyüş, kahrol Amerika, şarkı, beste, M. Ali Aslan
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