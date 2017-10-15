Grup Yürüyüş'ten Yeni Şarkı: Kahrol Amerika

"Kahrol Amerika" adlı şarkı, ABD'nin kanlı ve sömürgeci tarihini gözler önüne seren görseller eşliğinde YouTube üzerinden yayınlandı. Söz ve müziği Mehmet Ali Aslan'a ait olan eserin aranjesini İsmail Ergenler yaptı.

ESERİN SÖZLERİ:

Kan figan getirdin ülkeme

Dünyayı yok ettin kibrinle

Ey hokkabaz sen ey zorba

Zulmün yetti Amerika

Amerika katil kahrol Amerika

Başına geçirmek için üsleri

Göğsümüz bir iman siperi

Yıkılacak kibir kalen

Yenileceksin Amerika