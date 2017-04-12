Grup Yürüyüş’ten Amasya Üniversitesi’nde Ümmet Konseri

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12.04.2017 20:17
Grup Yürüyüş’ten Amasya Üniversitesi’nde Ümmet Konseri
Genç İHH, Özgür-Der Üniversite Gençliği (Genç Şahitler Kulübü) ve Akil Gençlik kulübünün ortaklaşa düzenlemiş oldukları Ümmet konseri Amasya Üniversitesi eğitim fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Program Eğitim Fakültesi konferans salonunda öğrencilerin yoğun ilgisi ile başladı. Akil Gençlik kulübü üyesi Seyit Karadaş’ın sunumuyla gerçekleşen programda Müminun suresi ve mealini Senegalli kardeşimiz Ahmed Danaguy’ın okumasının ardından, Genç Şahitler kulübü üyesi İbrahim Uludağ’ın yaptığı konuşmayla devam etti. Uludağ konuşmasında; Modern hayat insanı adeta haz ve hızın egemen olduğu bir girdaba alıp fırtına yabancılaştırmaktadır. Müslümanlar olarak değişen şartlar altında değişmeyen sorumluluklarımızın olduğu, müslüman gençlerin bulundukları yerleri değiştirip dönüştürmenin İslam’ın emri olduğunu belirterek, konuşmasına Hz Yusuf kıssasının şuan ki gençlik için rol model olması gerektiğini vurgulayarak son verdi.

Ve ardından Grup Yürüyüş sahneye davet edildi. Grup Yürüyüş’ün verdiği konserde, tevhid, vahdet ve ümmet temalı ezgi ve marşlar sunuldu. Sunulan ezgi ve marşlar arasında Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan tarafından Türkiye ve tüm Ümmet coğrafyasındaki sorunlar dile getirilerek, gençlere ve gençliğe çok önemli işler düştüğünü vurgulayarak, gençliğin hakka ve adalete şahitliğin gereği duruş ve tavırlar ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi.

Konserde direniş marşları ve ezgileriyle zalimin karşısında durup, mazlum, mağdur ve mustazafların sesi olan Grup Yürüyüş, her zamanki gibi konserdeki gençleri ezgileriyle ümmet coğrafyasında dolaştırdı, hüzünlendirdi, zalimlere ve tağutlara karşı öfkelendirdi, direniş ve cihat bilincini tazeledi.

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