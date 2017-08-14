Gözaltındaki Şüpheli Polisi Bıçakla Öldürdü

İstanbul'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polis Sinan Acar'a bıçakla saldırdı.

Polis memuru Acar ağır yaralanırken, diğer polisler şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Sinan Acar hayatını kaybetti.

AA