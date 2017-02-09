Gözaltına Alınan Leyla Zana Serbest Bırakıldı

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09.02.2017 09:01
Gözaltına Alınan Leyla Zana Serbest Bırakıldı
Leyla Zana adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bugün Silvan İlçesi'nden Diyarbakır'a gelirken yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Zana, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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