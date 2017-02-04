Gözaltına Alınan Hayati Sedef Serbest Bırakıldı

»Ana Sayfa»Hukuk
04.02.2017 00:35
Gözaltına Alınan Hayati Sedef Serbest Bırakıldı
15 gündür gözaltında tutulan Hayati Sedef adli kontrol ve yurtdışına çıkmama şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da “DEAŞ, El Nusra ve Fethul Şam” örgütlerine bağlı oldukları iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Medyatimes ve Islahhaber.net sitelerinin genel yayın yönetmeni Hayati Sedef de bulunuyordu.

3 kez gözaltı süresi uzatılan Hayati Sedef çıkarıldığı mahkeme sonrası, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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