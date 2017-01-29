Gözaltına Alınan Altan Tan Serbest Bırakıldı

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29.01.2017 00:34
Gözaltına Alınan Altan Tan Serbest Bırakıldı
Yaptığı açıklamalarla PKK'ya karşı duran tek HDP'li olarak dikkat çeken Altan Tan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma konusunun 6-8 Ekim olaylarından sonra yapılan basın açıklaması olduğu belirtildi.

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