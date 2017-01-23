Gözaltı Süresi 30 Günden 7 Güne İndirildi

Olağanüstü hâl kapsamında yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gözaltı sürelerine ilişkin değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nca Anayasa’nın 121’inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA’da yer alan habere göre, 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de gözaltı sürelerine ilişkin değişiklik yapıldı.

Buna göre, 6755 sayılı “Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dâir Kanun”un 3. maddesinde yer alan “Hâkim veya cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi 30 günü geçemez.” ifadesi, “Şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 7 günü geçemez.” şeklinde değiştirildi. Maddeye, “Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.” hükmü eklendi.

Kanunun aynı maddesindeki “Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı, cumhuriyet savcısının kararıyla 5 gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz.” bendi yürürlükten kaldırıldı.

Benzer düzenlemeyle 6749 sayılı “Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dâir Kanun”da da değişikliğe gidildi. Bu kanunda da gözaltı süresinin 7 günü geçemeyeceği ve cumhuriyet savcısının gerekli hâllerde gözaltı süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebileceği hükme bağlandı.

Öte yandan, “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi en çok 30 gün olarak uygulanmaya devam edecek.