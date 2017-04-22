Görmez, Kutlu Doğum Haftası Tartışmaları Hakkında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, Kutlu Doğum Haftası'na ilişkin iddialara yönelik, "Hiçbir kardeşimizin kalbinde zerre kadar bir şüphe, bir endişe kalmasın. Bu haftanın dinen bidat olarak adlandırılması asla doğru değildir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TRT Haber kanalında yaptığı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mütalaasını dikkate alarak Kutlu Doğum Haftası'nın bu şekilde idrak edildiğini belirterek, "Yani bu asla Mevlit Kandiline alternatif bir kandil değil, Mevlit Kandiline alternatif bir gece veya bir hafta değil, bu haftaya alternatif bir hafta değil." diye konuştu.

Prof. Dr. Görmez, Kutlu Doğum Haftası'na yönelik son tartışmalar üzerine şunları söyledi:

"Allah aşkına, bu kardeşlerimize, hocalarımıza soruyorum ben, yüzbinlerce gencimizin siyer okumasına nasıl bidat dersiniz? Sevgili Peygamberimizin bir hafta boyunca dünyanın her tarafında Emin vasfının anlatılmasına hangi akla hizmet ederek bidat denir, böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu bidat kavramı bilhassa son yıllarda coğrafyamızı kasıp kavuran yanlış bir Selefilik anlayışının meydana getirdiği bir düşüncedir. Biz yapılan işin Allah'ın kitabına, Resulü Ekremin sünnetine uygun olup olmadığına bakarız. Biz onun İslam'ın temel ilkeleri ışığında insanlığa faydalı olup olmadığına bakarız. Dolayısıyla Mevlit Kandilimizi idrak ederiz, mevlidi şerifimizi en güzel bir şekilde okuruz, o gece yine en güzel bir şekilde idrak ederiz. Ama Resulü Ekrem Aleyhisselamın mesajını toplumun bütün kesimlerine taşımak için de bu haftayı idrak etmeye devam ederiz."

"Bu haftayı başlatan Diyanet İşleri Başkanı hayatta"

Bugün ortaya çıkan tartışmanın hem kendisini hem de bu süre içerisinde görev yapan Diyanet İşleri Başkanlarını rencide ettiğini, çok yaraladığını ifade eden Görmez, "Çünkü bir bühtandır, bir iftiradır. Bu 15 Temmuz gecesinde salalarıyla o ihaneti ve o darbeyi bastıran bütün Diyanet camiasına atılabilecek en kötü iftiralardan bir tanesidir. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir." dedi.

FETÖ liderinin doğumuyla hiçbir ilgisi olmadığını, şu anda sadece hapishanede olan bir köşe yazarının yazdığı yalan yanlış bir yazının bu konuda delil gösterildiğini aktaran Görmez, "Diyanet burada, Diyanet İşleri Başkanı burada... Hadi bugünkü Diyanet İşleri Başkanına eğer bir rezerviniz varsa, tarih boyunca görev yapmış bütün Diyanet İşleri başkanlarımız burada, bu haftayı başlatan Diyanet İşleri Başkanı hayatta. o Başkanın zamanında toplantıya katılan bütün ilim adamları hayatta." şeklinde konuştu.

"Sabitlenmesinin sebebi, bütün kesimlere ulaşmak"

Bunun asla alternatif olmadığını kaydeden Görmez, çünkü bunun taabbudi, dini bir gece, bir hafta olmadığını dile getirdi. Bunun, Resulü Ekrem Aleyhisselamın bu çağa, bu insanlığa getirdiği o rahmet mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmak için yapılan bir ilmi faaliyet, bir ilmi etkinlik olduğunun altını çizen Görmez, "Bunu siz Nisan ayında da yaparsanız, Mayıs ayında da yaparsanız, Haziran’da da yaparsınız. Sabitlenmesinin sebebi, toplumun bütün kesimlerine ulaşmak." dedi.

Resulü Ekrem’in hayatının okullarda seçmeli ders olması ne kadar önemliyse, bu haftanın da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutlanması, idrak edilmesi o kadar önemli olduğunu vurgulayan Görmez, bundan vazgeçmeyi doğru bulmayacaklarının altını çizdi.

Şüphesi olan vatandaşların sorularını Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarının cevaplayacağını bildiren Görmez, şöyle devam etti:

"Hiçbir kardeşimizin kalbinde zerre kadar bir şüphe, bir endişe kalmasın. Bu haftanın dinen bidat olarak adlandırılması asla doğru değildir. Resulü Ekrem Aleyhisselamın hayatını anlatmak, çocuklara siyer okumak, siyer okutmak hiç kimse bunu bidat olarak adlandırılamaz. Bugün gündeme getirilen, yani 28 Nisan bildirilerinin yapmadığını, bugün dindar, muhafazakar geçinen bazı kardeşlerimizin yanlış bilgiye dayanarak yapmış olması bizi çok çok üzdü; bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum."

AA