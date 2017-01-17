Görmez Kur'an Kursunda Darp Edilen Çocuktan Özür Diledi

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17.01.2017 14:59
Görmez Kur'an Kursunda Darp Edilen Çocuktan Özür Diledi
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Sakarya'daki Kur'an kursunda bir görevlinin darbettiği çocukla buluşarak, onun şahsında tüm çocuklardan özür diledi.

Görmez, Sakarya'daki Kur'an kursunda görevlinin darbettiği çocuğu makamına davet etti.

Başkanlıktaki buluşmada Görmez, çocuğun şahsında, Türkiye'deki tüm çocuklardan özür diledi. Görmez, çocuğa "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın." dedi.

Buluşmada Hazreti Muhammed'in çocuklarla ilişkilerinden örnekler veren Görmez, şöyle konuştu:

"Biz, çocuklarla arkadaş olmuş, her çocuğa büyük muamelesi göstermeyi öğreten bir peygamberin ümmetiyiz. Secdeye eğildiğinde sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. Cuma hutbesini irat ederken minbere doğru çıkan çocuğu görüp, hutbesini kesip, minberden aşağıya inen, çocuğu kucağına alarak çocukla hutbe irat eden Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Çocuk ağladı diye namazı çok hızlı kılan, kıldıktan sonra da 'Anne yüreği bu çocuğun ağlamasına dayanmaz' diye 'Namazı hızlı kıldım' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz, 10 yaşında Hazreti Enes ile arkadaş olmuş, 10 sene beraber yaşadığı halde bir defa azarlamayan bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için ben gerçekten çok üzgünüm." 

Kaynak: AA

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