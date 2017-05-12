Görmez: En Kötü Unutkanlık, İnsanın Rabbini Unutmasıdır

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ulu Cami'de cuma namazından önce verdiği hutbede, Allah'ı unutan kişilerin kendilerini de unutacağını ve kendisini unutanların da yoldan çıkmış olacağını söyledi.

İnsanların unutkan varlıklar olduğuna dikkati çeken Görmez, "Kendimizi, çocuklarımızı, eşimizi unutuyoruz, hayatın binbir meşgalesi içinde yetimi, fakiri, miskini unutuyoruz, yanı başımızda dertleriyle inleyen, aç yatan komşumuzu unutuyoruz. Unutkan bir varlığız. En kötü unutkanlık, insanın kendisini yoktan var eden Rabbini unutmasıdır ve Rabbini yok sayarak yaşamasıdır, anlamıyormuş gibi hareket etmesidir. İşte Rabbimiz, bize bunu hatırlatıyor. Eğer siz Rabbinizi unutursanız Rabbiniz de size kendinizi unutturur." diye konuştu.

"ONU UNUTTUĞUMUZ ZAMAN KENDİMİZİ UNUTARAK YAŞARIZ"

Herkesin bir kere dünyaya geldiğini ve bir hayat yaşadığını anlatan Görmez, şöyle devam etti:

"O hayatta nefsimizin emelleri uğruna yaşarken, Rabbimizi unuttuğumuz zaman kendimizi, bizi biz yapan tüm değerleri unutuyoruz. Onun için Rabbimiz bize bir dua öğretiyor, Rabbimiz, 'Unutursak bizi sorumlu tutma Allahım' diye dua etmeyi öğretiyor. Bu dua, Miraç hediyesi olarak, Resul-i Ekrem tarafından gelmiş bir ayettir. 'Rabbimiz, unutur ve hata edersek bizi sorumlu tutma Allahım.' Yalnız af olunmayacak bir günah var ki o da Rabbimizi unutmaktır. Onu unuttuğumuz zaman kendimizi unutarak yaşarız. Rabbimiz unutmamamız için bize Zikr-i Hakim gönderdi. Hikmeti hatırlatan kitap, Kitab-ı Hakim. Kur'an-ı Kerim'in diğer bir adı Zikr-i Hakim'dir, yani hatırlatan hikmetli kitap. Kur'an-ı Kerim, bize unuttuklarımızı hatırlatmaya gelen bir kitap."

"RAMAZAN, UNUTTUKLARIMIZI HATIRLATAN BİR MEKTEP"

Görmez, Allah'ın, unutulanların hatırlanması için günde 5 defa insanları huzuruna, kendisiyle konuşmaya davet ettiğini dile getirerek, "12-13 gün sonra hep birlikte yeni bir ramazan ayına ulaşacağız inşallah. Ramazan, bize unuttuklarımızı hatırlatan bir mektep, okul, ders olarak geliyor. Bütün ibadetlerimiz, unuttuklarımızı hatırlatmak içindir." ifadelerini kullandı.

Kıyamet günü insanların 5 konuda sorguya çekilmeden adım atamayacağını vurgulayan Görmez, "Ey kulum, ömrünü nerede geçirdin? Gençliğini nerede çürüttün? Malını nerede kazandın? Malını nereye harcadın? İlminle ne amel ettin? Bu sorulara muhatap olacağız. Eğer biz dünyada Rabbimizi, kendimizi unutursak ahirette de unutulacağımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.