Görmez: Coğrafyamızda Din Emniyeti Tehlike ve Tehdit Altında

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31.03.2017 21:17
Görmez: Coğrafyamızda Din Emniyeti Tehlike ve Tehdit Altında
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Coğrafyamızda sadece kan dökülmüyor. Aynı zamanda din emniyeti tehlike ve tehdit altında. Bunun farkında olmalıyız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, din görevlileriyle bir araya geldiği Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ilim ve hikmeti tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

Görmez, "Din emniyeti olmazsa can emniyeti de olmaz, nesil emniyeti de olmaz, mal emniyeti de olmaz, akıl emniyeti de olmaz. Coğrafyamızda sadece kan dökülmüyor. Aynı zamanda din emniyeti tehlike ve tehdit altında. Bunun farkında olmalıyız. Bir taraftan dinin genleriyle oynanıyor, şiddetle ve vahşetle özdeşleştiriliyor. Yeryüzüne merhameti, imanı, emanı getiren din, sadece şiddetle, savaşla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle özdeşleştirilmiş vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

İslamofobinin son zamanlarda arttığını ifade eden Görmez, "Rahmet dini İslam, başka dünyalarda bir korku unsuru haline getiriliyor. İslamofobi, beldeleri, şehirleri, yönetimleri, kalpleri işgal ediyor." dedi.

AA

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