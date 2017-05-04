Görmek İstediğini “Haber” Diye Servis Etmek

HAKSÖZ-HABER

İnternet medyasında sinir bozucu bir haber anlayışı giderek belirginleşiyor. Muhafazakar-dindar camiaya hitap eden birkaç gazete ve sitede duyarlı okuyucunun zaten alışık olduğu bu duruma imza atan bu kez Yeni Şafak olunca ister istemez insanın canını sıkıyor.

Bu haber anlayışında öne çıkarmak istediğiniz bir gelişmeyi adeta reklamcılık mantığıyla abartarak okuyucuya sunuyorsunuz. Ve durum bazen öyle bir hal alıyor ki okuyucunun dikkatini çekmek, merak uyandırmak ve haberinizi ona tıklatmak için düpedüz yalan söylemekten bile geri kalmıyorsunuz. Bir haberle ilgili attığınız başlık ile sunduğunuz içerik birbirine tamamen zıt olabiliyor. Dolayısıyla sunduğunuz içerik bu tür durumlarda “abartılı haber” niteliğini bile yitirerek düpedüz “yalan haber” veya “asparagas”a dönüşebiliyor.

Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde bugün yer verilen bir “haber” de bu cinsten. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'İnek Bayramı' adı altında İslami değerlere saldırı içeren törenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığınca iptal edildiği başlık ve spot düzeyinde söyleniyor ama içerikte aktarılanlar bunu yalanlıyor.

Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yer verilen “haber” aynen şöyle:

Ankara Üniversitesindeki Çirkin Tören Yasaklandı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'İnek Bayramı' adı altında İslami değerlere saldırı içeren töreni Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiği belirtildi.

Geçen sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen 'İnek Bayramı' Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik çirkin görüntülere sahne olmuş ve büyük tepki toplamıştı. Bu sene 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan etkinlik öncesi sosyal medyada birçok kullanıcı skandal görüntülerin tekrarlanmaması için kampanya başlatmıştı.

Siyasal Bilgiler Fakültesinde 80 senedir kutlandığı belirtilen bu töreni Dekanlığın 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiği belirtilirken, bu konuyla ilgili üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mülkiyeliler Birliği'nden Açıklama

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Erdal Eren'in yasak kararına ilişkin Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kadir Gürdal’la görüştü.

Gürdal, öğrencilerle toplantı halinde olduğunu belirterek İnek Bayramı etkinliklerinin yapılabileceğini söyledi. Öğrencilerin İnek Bayramı ile ilgili yapılacak etkinlikleri planlamaya devam ettiğini bildiren Gürdal, Rektörlükle tekrar görüşeceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi'ndeki çirkin görüntülere büyük tepki!

Geçen sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen 'İnek Bayramı' Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik çirkin görüntülere sahne olmuş ve büyük tepki toplamıştı. Bu sene 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan etkinlik öncesi sosyal medyada birçok kullanıcı skandal görüntülerin tekrarlanmaması için kampanya başlattı.