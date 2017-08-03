“Görme Engelli Kişi Sayısı 115 Milyonu Bulabilir”

Sonuçları “Lancet Global Health” dergisinin internet sitesinde yayımlanan çalışmada, daha fazla fon sağlanmaması ve tedavilerin geliştirilmemesi durumunda, dünyada 36 milyon olan görme engelli sayısının, 33 yıl sonra 115 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, yaşlanan nüfusun, görme engelli kişi sayısındaki artışın temel nedeni olduğu belirtilen çalışmada, körlük ve görme bozukluğuna en çok Güney Asya ve Sahraaltı Afrika’da rastlandığına işaret edildi.

Çalışmada 188 ülkeden 200 milyondan fazla kişide, orta ile ileri düzeyde görme bozukluğu olduğu, bu sayının da 2050’de 550 milyonu aşacağı ifade edildi.

Güney Asya’da 11,7, Doğu Asya’da 6,2, Güneydoğu Asya’da 3,5 milyon kişi ile Sahraaltı Afrika bölgelerinde nüfusun yüzde 4’ünün, Batı Avrupa nüfusunun da yüzde 0,5’inden daha azının görme engelli olduğu kaydedildi.