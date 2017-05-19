Goran Hareketi Lideri Hayatını Kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi lideri Noşirvan Mustafa'nın sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Goran Hareketi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mustafa, ikamet ettiği IKBY'nin Süleymaniye kentinde hayatını kaybetti.

73 yaşındaki Mustafa, 14 Mayıs'ta yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü İngiltere'nin başkenti Londra'dan Süleymaniye'ye dönmüştü.

NOŞİRVAN MUSTAFA KİMDİR?

IKBY'nin Süleymaniye kentinde 1944 yılında doğan Mustafa, 1967'da Bağdat Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Suriye'nin başkenti Şam'da 1975 yılında kurulan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kurucuları arasında yer alan Mustafa, 2006 yılına kadar KYB'nin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı

Mustafa, KYB'den ayrıldıktan sonra 2007 yılında Değişim Hareketi'ni kurdu, 2009'da ise resmi bir şekilde Irak'taki genel seçimlere katıldı.