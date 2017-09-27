Golan’da İki İşgalci İsrail Askeri Öldü

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri’ndeki askeri tatbikat sırasında bir askeri aracın devrilmesi sonucu biri subay 2 işgalci İsrail askerinin öldüğü, 4 işgalci İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, yaralı askerlerin hava ve kara yoluyla bölgedeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

İşgalci İsrail ordusu, 1967’de işgal ettiği Golan Tepeleri’nde geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenliyor.