Golan’da İki İşgalci İsrail Askeri Öldü
İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde tatbikat yaptığı sırada meydana geldiği belirtilen “kazada”, işgalci orduya mensup iki askerin öldüğü, dört askerin de yaralandığı bildirildi.
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İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri’ndeki askeri tatbikat sırasında bir askeri aracın devrilmesi sonucu biri subay 2 işgalci İsrail askerinin öldüğü, 4 işgalci İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, yaralı askerlerin hava ve kara yoluyla bölgedeki hastanelere nakledildiği belirtildi.
İşgalci İsrail ordusu, 1967’de işgal ettiği Golan Tepeleri’nde geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenliyor.
Etiketler : golan tepeleri, israil
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