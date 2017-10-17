"Gökçek Erdoğan'ın İstifa Teklifini Kabul Etti"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanım, siz ne isterseniz ben onu yaparım. Ankara'yı kaybetmeyelim" dediğini aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Melih Gökçek 5 Ekim Perşembe akşamı 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yapmıştı. Erdoğan, 'Benim bu şekilde çekilmem doğru olmaz' diyen Gökçek'e, 'Bu işi fazla uzatma, istifa et' demişti. Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün bir görüşme daha yaptı. İstanbul'dan Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havaalanı'nda karşılayıp ayaküstü konuştu. Soğuk bir görüşme olmadı. Erdoğan elini tuttuğu Gökçek'le ayaküstü sohbet etti. Peki bu Gökçek'in devam edeceği anlamına mı geliyor? Hayır.

ARALARINDA KONUŞMA

Önce Erdoğan ile Gökçek arasında yaşanan diyaloğu aktarmak istiyorum.

- Sayın Cumhurbaşkanım, siz ne isterseniz ben onu yaparım. Ankara'yı kaybetmeyelim.

- Tabi, her zaman görüşürüz.

Gökçek, direnme kararını sürdürseydi bu görüşme ve arkasından gelen diyalog yaşanmazdı. Ancak istifa kararını almasıyla birlikte iklim yumuşadı."