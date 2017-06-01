“Göçmenlerin Yeni Rotası İspanya Oldu”

The Daily Telegraph gazetesinin Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerinden derlediği habere göre, 2017 yılının ilk dört ayında İspanya kıyılarına ulaşan göçmenlerin sayısı üçe katlanarak 3 bin 300’e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı bin 63 olmuştu.

Aynı dönemde Türkiye’den Avrupa’ya Yunanistan üzerinden geçen göçmen sayısının ise 156 binden yaklaşık 7 bine gerilediğine dikkat çekildi.

The Daily Telegraph, Avrupa’ya deniz yoluyla geçenlerin yüzde 80’inin hâlen İtalya üzerinden kıtaya ulaştıklarını ancak Fas’tan İspanya’ya geçişlerin giderek arttığını vurguladı.

Gazete, “Fas-İspanya rotasının giderek daha çok tercih edilmesinin nedenleri arasında Yunanistan ve Balkanlar üzerinden yapılan geçişlerin kapatılma çabalarının etkili olması gösteriliyor. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile yaptığı anlaşma, bu rotadan yapılan geçişlerde önemli bir düşüşe neden oldu.” dedi.

Türkiye ile AB arasında varılan anlaşma kapsamında deniz yoluyla Yunanistan adalarına ulaşan Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesi ve bunun karşılığında da Türkiye’nin kabul ettiği her bir Suriyeli göçmen için AB ülkelerinin de Türkiye’deki göçmen kamplarında bulunan kayıtlı Suriyelilerden bir kişiyi alması öngörülüyor.

Söz konusu anlaşma Mart 2016’da yürürlüğe girdi.

İspanya Açıklarında Deniz Kazaları da Arttı

The Daily Telegraph haberinde, son dönemde İspanya açıklarında gemi kazalarının arttığına da dikkat çekti.

Çarşamba günü İspanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Alboran adasının açıklarında 100 göçmeni kurtardığı ve pazar günü de 34 kişi taşıyan bir botta yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, İspanya’nın artık karasularında en fazla göçmenin yaşamını yitirdiği ülke olduğu ifade edildi. Daha önce bu ülkenin Yunanistan olduğu belirtildi.

Yılbaşından bu yana İspanya açıklarında Akdeniz’de 51 göçmen hayatını kaybederken, Ege Denizi’ndeki can kaybı ise 37 oldu.

Haberde, Fas’tan İspanya üzerinden Avrupa’ya geçiş rotasını ağırlıklı olarak Sahraaltı Afrika bölgesinden gelenlerin kullandığı ancak Suriyelilerin de zaman zaman bu rotayı tercih ettiğinin bilindiği ifade edildi.

Geçmişte bu rotadan ekonomik nedenlerden dolayı Avrupa’ya geçmek isteyen Kuzey Afrikalılar geçiş yapıyordu.

Ancak Mali, Sudan, Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde yaşanan çatışmalar buradan Avrupa’ya doğru bir göç akınının doğmasına neden oldu.

“Çok Endişe Verici”

The Daily Telegraph’a konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Maria J Vega, “Çok endişe verici bir durumla karşı karşıyayız. Bu artış, giderek daha fazla insanın umarsızca güvenli ülkelere geçmeye çalıştığını ve canlarını insan kaçakçılarının ellerine teslim ederek hayatlarını riske attığını gösteriyor.” dedi.

Kaynak: BBC Türkçe