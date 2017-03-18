Göçmen Teknesine Helikopter Saldırısı: 42 Kişi Hayatını Kaybetti!

Yemen’den Sudan’a giden ve Somalili göçmenleri taşıdığı belirtilen tekneye helikopterle saldırı düzenlendi. Teknede çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bildirilirken, saldırı nedeniyle en az 42 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Euro News’ta yer alan habere göre, Yemen’den Sudan’a giden göçmenlere ait tekneye helikopterle düzenlenen saldırıda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Kızıldeniz’de Somalili göçmenleri taşıyan teknede çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyordu. “İnsanlığa Karşı Saygı Yok” Sahil güvenlik yetkilisi Muhammed el-Alay hayatını kaybedenlerin Birleşmiş Milletler’e (BM) ait resmî göçmen belgeleri taşıdığını söyledi: “Onlar Sudan’daki kampa giderken denizde saldırıya uğradılar. Onların resmî belgeleri vardı ancak hiçbir şekilde dikkate alınmadan öldürüldüler. İnsanlığa karşı saygı yok.” Göçmenler, Babü’l Mendep Boğazı’nın yakınlarında bir apaçi helikopteri tarafından hedef alındı.