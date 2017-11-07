Göçmen Teknesinden 26 Genç Kızın Cesedi Çıktı!

İspanya’ya ait savaş gemisi Cantabria’nın İtalya açıklarında yaptığı kurtarma operasyonunda, farklı göçmen teknelerinden 375 kişi kurtarıldı. Çoğu 14-18 yaşları arasında olan 26 genç kızın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenleri ve denizde hayatlarını kaybeden genç kızların cansız bedenlerini taşıyan gemi, İtalya’nın güneyindeki Salerno Limanı’na demirledi.

Genç kızların cansız bedenleri incelemelerde bulunulmak üzere Salerno Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

“Cinsel Saldırı” Şüphesi

Biri Libyalı biri Mısırlı olmak üzere iki kişi de insan kaçakçıları oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Salerno Valisi Salvatore Malfi, “insanlık trajedisi” olarak tanımladığı olayla ilgili olarak Salerno Savcılığı’nın soruşturma açacağını ve cinayet ihtimalinin de değerlendirileceğini açıkladı.

Basında yer alan haberlerde de kızların “cinsel saldırıya” maruz kalmış olabileceği yönünde şüphelerin bulunduğu belirtildi.

“Kadın Ticareti Belirtileri Yok”

Salerno Valisi Malfi, kadınların Nijeryalı olduğunun tahmin edildiğini de belirtti.

Nijerya’dan son yıllarda binlerce genç kadının insan tacirleri tarafından fuhuşa zorlanmak amacıyla İtalya’ya getirildiği biliniyor.

Salerno Valisi Malfi ise bu vakada kadın ticareti belirtilerinin bulunmadığını söyledi.

“Bu Kadınların Ölümüne Birileri Yol Açtı”

Vali, “Buraya daha önce de göçmen teknelerinden ölüler geldi. Ama bu sefer durum daha karmaşık, bu olayın ahlaki etkisi de daha farklı. Bulunan 26 ceset, 26 cinayet demek olabilir.” diye konuştu.

Vali, “Bu kadınların ölümüne birilerinin yol açtığı, gökten düşen bir şimşekle ölmedikleri ise kesin.” diye ekledi.

“Kadınları Bizim İnsanlık Dışı Yasalarımız Öldürdü”

Göç alanında çalışan İtalyalı gazeteci ve Göçmen Müzesi kurucusu Sabika Shah Povia da, “Bu 26 kadının hayatları, bizim sınırlarımız ve insanlık dışı yasalarımız nedeniyle parçalandı. Salerno Valisi ‘Bu kadınları birileri öldürdü.’ diyor. Bu ‘birileri’ biziz, bizim kayıtsızlığımız.” dedi.

Kaynak: BBC Türkçe