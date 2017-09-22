Göçmen Ölümleri 4 Bini Aştı!

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Bu yıl dünya genelinde 4 bin 2 göçmen hayatını kaybetti. Üst üste 4 yıldır hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 4 binin üzerinde.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Millman, 4 bin sınırının 2016’da 3 Haziran’da, 2015’te 27 Ağustos’ta ve 2014’te de 2 Ekim’de aşıldığını hatırlattı.

Bu yıl 133 bin 640 göçmenin Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaştığını belirten Millman, Avrupa’ya gelen göçmenlerin yüzde 75’inin İtalya’ya ayak bastığını ifade etti.

Millman, “Bu yıl Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken 2 bin 556 göçmen hayatını kaybetti.” diye konuştu.

IOM verilerine göre, bu yıl Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken, 45 göçmen hayatını kaybetti.

Millman, ABD-Meksika sınırında da 263 göçmenin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.