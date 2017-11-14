Gitmesek de, Görmesek de Orada Bir Cezaevi Var Uzakta!

Haksöz Haber

TBMM İnsan Hakları Ceza ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, cezaevleriyle ilgili yaptığı açıklamada ilginç sözler sarf etmiş. Komisyon üyesi milletvekilleri olarak tutuklu FETÖ’cüleri, ‘propagandalarını yapmamak’ için ziyaret etmediklerini söylemiş. Bununla birlikte bazı cezaevlerinde FETÖ sanıklarının ‘krallar gibi’ yaşatıldıklarına dair duyumlar aldıklarını ve bunun takipçisi olacaklarını ifade etmiş.

Ve ilaveten cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiaları konusunda duyarlı olduklarını ama fiiliyatta böyle bir hal yaşanamadığını belirterek şunları söylemiş: “En politik, en aşırı terör örgütüne mensup insanlar bile sistematik bir işkence olduğunu söylemediler. Biz bir tek işkence, kötü muamele örneğini tespit etmiş olsaydık, hiç kuşkunuz olmasın, bu iddianın takipçisi olurduk, gereğini de yapardık. Çünkü oraya suçlu olarak, suçsuz olarak; tutuklu olarak, hükümlü olarak giren herkes devlete emanettir.”

Objektif bir bakışla Türkiye’de cezaevlerinde sistematik bir işkence olduğuna dair kimi çevrelerin gündemde tutmaya çalıştıkları iddiaların gerçek olmayıp abartılı ve propagandaya dönük tezler olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 15 Temmuz sonrasında cezaevlerine kapasitesinin çok üzerinde tutuklu konulmasından mütevellit şartların çok ağırlaştığı ve OHAL ile birlikte baskıcı uygulamaların yoğunlaştığı inkar edilemez bir gerçektir.

Bazı mahpuslar yönünden ise bu durumun daha da kötü bir mahiyet taşıdığı, bu meyanda FETÖ sanık ya da mahkumlarına doğrudan ayrımcı bir tavır takınıldığı ama bunun Mehmet Metiner’in iddia etiği üzere krallar gibi yaşatılmak şeklinde değil, bilakis tahkir ve haksızlığa maruz bırakılmak şeklinde cereyan ettiği de malumdur.

Mehmet Metiner Komisyon Başkanı olarak kendilerine iletilen şikayet olmadığını söylüyor. Bu konuda biraz duyarlı olmuş olsaydı kamuoyu gündemine yansıyan binlerce şikayetin olduğunu görürdü. Ne var ki, duyarlılığı ters yönde gelişiyor ve ‘krallar gibi yaşatma’ uyarısıyla mevcut ortamın daha da sertleşmesine, hak ihlallerinin yoğunlaşmasına yol açacak sözler sarf ediyor.

En ilginci ise ‘propagandalarına alet olmamak için’ Komisyon olarak FETÖ sanıklarını ziyaret etmeme ifadesi. Bu nasıl bir mantık böyle! Cezaevi ziyareti neden propagandaya alet olmak olsun? Gidersiniz, dinlersiniz, gerekirse yalan söylediklerini yüzlerine vurusunuz! Ama böyle yapmayıp görmezden gelmek nasıl izah edilebilir?

Ortada adı üstünde sanıklar var! Daha hüküm verilmemiş ama siz çoktan mahkum ettirmişsiniz! Kaldı ki, mahkum bile olsalar, bu kişilerin de her mahkum gibi muamele görme hakları var.

Sözlerinin sonunda Metiner “Oraya suçlu olarak, suçsuz olarak; tutuklu olarak, hükümlü olarak giren herkes devlete emanettir.” diyordu! Tamam, çok doğru bir tespit yapmışsınız! Öyleyse bu sözünüzün gereğini yapın! Öfkeniz hukuksuzluğa mazeret teşkil etmesin!