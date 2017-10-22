Gıdasızlıktan Ölen Suriyeli Bebeğin Son Anları!

Suriye’nin Şam kentinin doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın bir süredir Beşşar Esed rejimi tarafından abluka altında tutuluyor.

Doğu Guta, Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşmayla gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgelerinden biri olarak ilan edilmiş olsa da rejimin hava saldırıları devam ediyor.

Rejimin saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hâle geldi.

Seher Bebek Hayatını Kaybetti

Son aylarda rejim ve destekçisi yabancı gruplar, Doğu Guta halkının kaçak yollar, tüneller ya da aracı tüccarlar vasıtasıyla ihtiyaç maddelerine ulaşmasını da engelliyor.

Bölgede bebek maması ve süt de tamamen tükenmiş durumda.

Doğu Guta’da doğumundan hemen sonra tedavi altına alınan bebeklerden 1 aylık Seher Difda, yetersiz beslenme nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü sağlık merkezinde son saatleri kameraya yansıyan Seher bebeğin, oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkat çekti.

Bebek, sabah saatlerinde ailesi tarafından defnedildi.

“Anne Rahminde Yetersiz Beslenme Yüzünden Gelişemedi”

Suriye Geliştirme Kurumu Sağlık Bölümü Müdürü Dr. Yehya Abu Yehya, Seher bebeğin anne rahmindeyken yetersiz beslenme yüzünden gelişemediğini kaydetti.

Abu Yehya, tıbbi imkânsızlıklar içinde 1 ay süren çabalara karşın minik yavrunun dün gece fenalaşarak yaşam mücadelesini kaybettiğini anlattı.

Ubeyde Bebek de Hayatını Kaybetti

Doğu Guta medya merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Rejimin ve destekçilerinin Doğu Guta’ya 5 yıldır uyguladığı yoğun abluka sonucu ortaya çıkan yetersiz beslenme neticesinde 1 aylık Ubeyde bebek, tedavi gördüğü merkezde hayatını kaybetti.” bilgisini paylaştı.

Merkez, rejim ablukası yüzünden yeterli besin ve süt bulunamadığını, bunun yenidoğan ölümlerinin hızla artmasına neden olduğuna dikkat çekti.

İlaç Eksikliği

Direnişçilerin kontrolündeki Doğu Guta’da el-Hakim Acil Bakım Merkezi’nde çalışan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. İsmail Hakim, yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme sorunuyla karşılaşan çocukların tedavisi için buğday, pirinç, şeker gibi ürünleri de kullanarak yerli ilaçlar üretmeyi denediklerini söyledi.

Hakim, “Maalesef elde ettiğimiz ilaçlar çok az ve masraflıydı. Bu ilaçlar ihtiyacımızın sadece yüzde 10’luk bir kısmını karşıladı. Pahalılık yüzünden üretimden vazgeçtik.” diye konuştu.

Kaynak: AA