Gıda Bakanlığı'nda FETÖ Operasyonu: 102 Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
10.03.2017 15:16
Gıda Bakanlığı'nda FETÖ Operasyonu: 102 Gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

 

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