Gezi'nin Kırmızı Fularlı Kızı Rakka’da ABD Saflarında Öldürüldü
Gezi olaylarında 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan ve kahraman yapılmaya çalışılan Ayşe Deniz Karacagil'in ABD/PKK saflarında çatışırken öldürüldü.
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Ayşe Deniz Karacagil, 2013 yılında başlatılan Gezi olaylarında kırmızı fularlı kız olarak tanındı.
Gezi'den sonra PKK'ya katılmak için dağa çıkan Deniz Karacagil, PKK’nın liderlerinden Murat Karayılan'ın yakınında görev almaya başladı. Karayılan'ın yanında aldığı eğitimlerden sonra ABD saflarında Rakka'daki çatışmalara katılan Ayşe Deniz Karacagil'in öldürüldüğü öğrenildi.
Etiketler : deniz karacagil, rakka, pkk, abd
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