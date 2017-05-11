Gezi’nin Anti Emperyalist(!) Solcusu Emperyalist ABD Saflarında Öldü

Gezi olayları sırasında gözaltına alınarak bir süre tutuklu yargılanan Ulaş Bayraktaroğlu’nun tahliye olduktan sonra PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye katıldığı kaydedildi. Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka’da PYD / ABD saflarında savaşırken öldürüldü.

Gezi Parkı davasında hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu malına zarar vermek, ruhsatsız silah, mermiler taşımak' gibi suçlardan 3 yıldan 58 yıla kadar hepsi istenen Bayraktaroğlu, Devrimci Karargah Davası'ndan da yargılanmıştı.