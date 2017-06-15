Gevaş’taki Gelişme ve ‘İşkenceye Sıfır Tolerans’ Söyleminin Gerçekliği

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Valilik Şimdi Ne Açıklama Yapacak?

Gevaş Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının ardından güvenlik güçlerinin arazide mantar toplayan kişileri yakalayarak ağır işkencelerden geçirdiği belirtilmişti.

Van Valiliği olayın ardından yaptığı açıklamada, “Eylemi gerçekleştiren kişilerin suçlarını itiraf ettiğini” öne sürmüştü.

Ancak bu açıklamaların ardından demokrathaber.org'un haberine göre saldırıyı düzenlediği iddia edilerek gözaltına alınan köylüler Cemal Aslan (53), Halil Aslan (50) ve Abdülselam Aslan (35) ile bir kişi daha bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İşkence iddialarına ilişkin AKP Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu iki açıklama yapmış, AKP'li vekile bu iki açıklamasından dolayı tepki gösterilmişti.

AKP’li Yeneroğlu, Twitter’da “Van, Gevaş Emniyet Müdürlüğünde cereyan ettiği iddia edilen olayın incelenmesi için @TBMMinshakkom olarak suç duyurusunda bulunuyoruz” demişti.

AKP'li Yeneroğlu'na MHP Osmaniye Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Ruhi Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Komisyon Başkanımız sn @myeneroglu nun açıklamalarının arkasındayız" demiş ve AKP'li vekile destek çıkmıştı. Bu desteğin ardından MHP'li isimlerin takipçileri de Ersoy'a tepki göstermişti.

Hükümete yakın Milat gazetesi yazarı Bayram Zilan da Twitter adresinden "Van Gevaş'ta mantar toplayan köylüler terörist diye gözaltına alınıyor, işkence ediliyor, sonra serbest bırakılıyor! Bu adalet mi?" diye yazdı. Zilan, "TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başk @myeneroglu; soruşturacağız dediğinde herkes onu linç etti. Fakat şimdi doğru iş yaptığı anlaşldı. Hiç kimse AK Parti Hükümetinin "iskenceye sıfır tolerans" politikasını çiğneyemez!! Bu işkenceyi yapan her kimse gereken cezayı almalı" ifadelerini paylaştı.