“Gerekirse Gülen’in İadesini Görüşmek İçin ABD’ye Gidebilirim”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
AA’da yer alan habere göre, ABD’nin yeni Adalet Bakanı Jeff Sessions’a bir mektup gönderildiği hatırlatılarak, “Mektubunuzun içeriğinde temelde ne vardı ve nasıl bir karar çıkacağını düşünüyorsunuz bu süreçte?” şeklinde bir soru sorulması üzerine, Bozdağ, “Türkiye ve ABD ilişkileri, iki ülke bakanlıkları arasında en önemli gündem olan FETÖ lideri terörist Gülen’in iadesi konusuna Türkiye’nin verdiği önemi, bunun Türkiye-ABD ilişkileri bakımından arz ettiği hassasiyeti ve bunun iadesinin Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu etkileyeceğine dâir kanaatimi ifade eden bir mektup gönderdim.” diye konuştu.
“Olumlu Anlamda Bir Değerlendirme Gördük”
Yeni yönetimin bu konuda olumlu adımlar atacağına yönelik bir izlenimi olup olmadığı sorulan Bozdağ, yapılan açıklamalara bakıldığında bir farklılık bulunduğunu dile getirdi.
Olumlu anlamda bir değerlendirme gördüklerini anlatan Bozdağ, yeni Adalet Bakanı göreve geldikten sonra gönderdiği mektubun yanı sıra telefonla görüşme talebinin de bulunduğunu bildirdi.
Bozdağ, “Gerekirse bizzat yeniden bu konuyu Sayın Bakan ile görüşmek üzere ABD’ye gidebilirim. Sayın Bakan’ı da Türkiye’ye davet edeceğim. Türkiye’de de bunu konuşabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Gülen’in İade Edilmesine İlişkin Gönderilen Belgelere Ne Oldu?
Bozdağ, Gülen’in ABD’den iade edilmesine ilişkin daha önce gönderilen belgelerin ABD Adalet Bakanlığı’nda bulunduğu bilgisini verdi.
Bunların yargı makamlarına gönderilmesini daha önce bizzat istediklerini ifade eden Bozdağ, “O günden bugüne dosya hâlâ gitmedi.” dedi.
“Gülen İçin Kanada’da Çiftlik Satın Aldıklarına Dâir İstihbarat Var”
Bozdağ, Gülen’in üçüncü bir ülkeye gidip gitmemesi yönündeki soruya karşılık, örgütün bazı yerlerde çiftlikler satın aldığına dâir ciddi istihbaratlar olduğunu bildirdi.
Özellikle Kanada’da büyük bir çiftlik alındığına yönelik istihbarat bulunduğunu belirten Bozdağ, bu bilginin ABD’nin adlî makamlarına da gönderildiğini ifade etti.
Kanada ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı için bu ülkenin biraz daha tercih edildiğini dile getiren Bozdağ, örgütün Mısır’ın yanı sıra Güney Afrika, Brezilya gibi bölgelerde de arayışlarının olduğunu vurguladı.
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