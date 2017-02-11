Genelkurmay: Uçakla Vurulan Unsurlarımız 10 Gündür Aynı Noktada

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11.02.2017 00:58
Genelkurmay: Uçakla Vurulan Unsurlarımız 10 Gündür Aynı Noktada
Genelkurmaydan, El Bab'daki olaya dair, "9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekat Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının olduğu bir binaya bomba isabet etmesine ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov'un, "Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin TSK tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği." şeklindeki açıklamalarının basın yayın organlarında yer aldığı belirtildi.

"Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada" 

Suriye'de gerçekleştirilen harekat kapsamında birliklerin birbirlerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla iki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve yaklaşık bir aydır yürürlükte olan mutabakat doğrultusunda TSK tarafından harekata ilişkin bilgilerin Rus muhataplarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekat Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. Aynı saatlerde Ankara'daki Rus Silahlı Kuvvetleri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı Karargahına davet edilerek unsurların bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatları, bir kez daha elden kendisine verilmiştir."

AA

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