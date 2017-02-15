Genelkurmay Başkanlığı: el-Bâb’da Kontrol Büyük Ölçüde Sağlandı
Genelkurmay Başkanlığı, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında, el-Bâb’da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını açıkladı.
Açıklamada, el-Bâb’ın güneyinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtilirken, sabah saatlerinde bomba yüklü bir aracın beraberinde gelen 10’a yakın silahlı IŞİD militanının Türkiye ordusunun geçici karargâhına saldırdığı ve dış hatta nöbet tutan Özgur Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleriyle çatışmaya girdikleri ifade edildi.
Çatışma sonucu bomba yüklü aracın infilak etmesiyle 7 ÖSO direnişçisi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren tüm IŞİD militanlarının öldüğü çatışmada, karargâhtaki Türkiye birlikleri patlamadan etkilenmedi.
Açıklamada, harekâtın 176. gününde topçu atışlarıyla aralarında barınma yerleri, savunma mevzileri ve araçlar olmak üzere 194 IŞİD hedefinin vurulduğu belirtildi. Savaş uçaklarıyla vurulan 30 hedef arasında ise 16 barınma yeri, 3 karargâh binası ve bir silah deposu var. Topçu atışları ve hava saldırılarıyla 17 IŞİD militanının öldürüldüğü değerlendiriliyor.
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