Gençler Sabah Namazında Buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlere yönelik başlattığı proje kapsamında, 2 bin gençle sabah namazında Süleymaniye Camii’nde bir araya gelen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, “Cami Gençlik Buluşması” çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

AA’da yer alan bu projenin tüm Türkiye’de hayat bulmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Amacımız, gençlerimizin cami ve cemaatle, ibadetle, mabetle buluşmasıdır. Çünkü aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun oluşumunda camiinin, mabedin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır. Bu çağda, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin mabetlere gelmesi, burada kendisini bulması elbette bu mabede, bu millete, ülkeye mensubiyet açısından katkılar sağlıyor. Biz bunu önemsiyoruz. O bakımdan gençlerle beraber olmak bize ayrıca bir gençlik katıyor. Onların duygusu, coşkusu, heyecanı, saf ve temiz simaları gönül dünyamıza güzellikler katıyor.” diye konuştu.