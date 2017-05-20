“Gençler İçin En Zararlı Platform Instagram”

İngiltere’de 14-24 yaş arasındaki bin 479 genç ile yapılan bir araştırmada beş popüler sosyal medya platformu arasından “en olumsuz” etkiye sahip olanlar incelendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmaya katılanlara sosyal medya platformlarının etkilerini ölçmek için kaygı, depresyon, yalnızlık, korku ve dış görünüş konuları çerçevesinde sorular soruldu.

İnternet üzerinden yapılan araştırmada YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter hakkında 14 sağlık ve iyi yaşam sorusu yöneltildi.

“En Yararlısı YouTube”

Sonuçlara göre, en yararlı etkiyi YouTube’un gösterdiği belirtildi.

YouTube’un ardından Twitter ve Facebook olumlu etkiye sahip platformlar olarak sıralandı.

Snapchat ve Instagram ise en düşük puanı alan platformlar.

Kamu Sağlığı için Kraliyet Topluluğu’nun (RSPH) yaptığı araştırmada sosyal medya platformlarının ruh sağlığını korumak için daha çok çaba harcaması gerektiği vurgulandı.

RSPH’nin müdürü Shirley Cramer, “en olumsuz” etkiye Instagram ve Snapchat’in sahip olmasının bu platformların görsel odaklı olması dolayısıyla ilginç olduğunu söylüyor.

Cramer, bu platformların gençlerde yeterli hissetmeme ve kaygı gibi hislere yol açtığını aktarıyor.

“Platformlar Önlem Almalı”

Araştırmanın ışığında kamu sağlığı uzmanları bu platformların ruh sağlığını korumak adına önlem alması gerektiğini söylüyor:

* Aşırı sosyal medya kullanımı gerçekleştiğinde uyarı penceresinin çıkması (Ankete katılan gençlerin yüzde 70’i bu fikri destekledi)

* Platformların ruh sağlığı sorunları olan kullanıcıları tespit etmesi ve destek alabilecekleri yerlerin duyurusunu gizlice yapmaları

* Özellikle moda markaları, ünlüler ve diğer reklam amaçlı hesaplar dijital olarak oynanmış fotoğraflar kullandığında uyarı konulması

“Olumlu Etkileri de Olabilir”

Raporda sosyal medya plaftormlarının ruh sağlığını geliştirmek amaçlı kullanılabileceği de belirtiliyor.

20’li yaşlarında olan Isla Whateley, ilk başta sosyal medyanın kendisini “değerli” hissettirdiğini, ancak ardından gerçek hayattaki arkadaşlarından uzaklaşarak online arkadaşlarına yöneldiğini anlatıyor.

Zamanla sosyal medya görüntülerinden kendisini başkalarıyla kıyasladığı için kötü hissetmeye başladığını vurguluyor.

19 yaşında arkadaşlarının yaptıklarını yapamadığı için kendini iyi hissetmediğinden depresyona girdiğini anlatan Isla, sosyal medyayı “lehine” çevirmeyi başarmış.

Ruh sağlığı hakkında bir blog açarak insanlarla bu konuda açıkça konuştuğunu ifade ediyor.