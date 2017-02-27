“Genç Namaz Gönüllüleri Platformu” İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Genç Namaz Gönüllüleri Platformu, kurulma amacına ilişkin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Zeynep Genç / Haksöz Haber

“Namaz Gönüllüleri Platformu” bünyesinde yeni oluşturulan “Genç Namaz Gönüllüleri Platformu” kurulma amacına ilişkin ilk tanışma toplantısını Ensar Vakfı’nın ev sahipliğinde Eyüp Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya çeşitli sivil toplum örgütü, vakıf, cemaat ve dernek üyesi gençler katılım sağladı. Toplantı Namaz Gönüllüleri Platformu’nun çalışmalarını içeren sinevizyon gösterimi ile başladı.

Sinevizyonun ardından toplantıda ilk sözü Namaz Gönüllüleri Platformu sözcüsü Abdullah Yıldız aldı. Platformun amacını izah eden ve namaz ibadetinin önemine kısaca değinen Yıldız, ayrıca şunları vurguladı:

“Böyle bir gençlik grubu oluşturmaya karar vermemizin en önemli sebebi ise son iki yıldır imam hatip liseleri ve ortaokullardan gelen taleplerin artmasıyla buradaki öğrencilerle siz gençlerin ilgilenmesinin daha doğru, daha kalıcı ve rol modellik açısından daha verimli olacağıdır. Ayrıca, sosyal medyayı da sizler bizden daha çok kullanıyorsunuz. Sosyal medya araçlarını da daha verimli kullanarak gençlere sosyal medya üzerinden de daha kolay ulaşabileceğinizi düşünüyoruz.”

Toplantıda söz alan Ramazan Kayan ise Namaz Gönüllüleri Platformu’nun şimdiye kadar alışık olunan platformların dışında bir özelliği olduğunu, belirli ilkeler doğrultusunda her camiadan her cemaatten her gruptan her düşünceden Müslümanların bir araya gelip böyle bir oluşumu gerçekleştirdiğini belirtti. Bu yeni genç oluşumla beraber gençlerin, dinamik, enerjik ve üretken olmasının yetişkinlere de heyecan katacağının altını çizdi.

Genç Namaz Gönüllüleri Platformu’nun erkek öğrenci sorumlusu olan Abdülhamid Kahraman’da bu ve buna benzer oluşumlarda gençlerin önemine değindi. Gençler üzerine yapılan anketlerden örnekler veren Kahraman, yapılan bir ankete göre vakıfların, derneklerin gençlere ulaşma oranının yüzde üçlerde, dörtlerde kaldığını belirtti. Eğer bu oranlar doğruysa demek ki bu konuda yeteri kadar çalışılmadığının ve gün geçtikçe de gençlerin eksikliğinin daha fazla hissedildiğine dair ifadelerde bulundu. Bu vesile ile karşılıklı tecrübelerin paylaşımının Müslümanlar açısından daha verimli olacağını vurguladı.

Genç Namaz Gönüllüleri Platformu kız öğrenci sorumlusu Zehra Türkmen ise İslam tarihinde gençlerin önemine vurguda bulunarak sözlerine başladı. Ayrıca Türkmen yapılan çalışmalarda gençler olmayınca o çalışmanın bir ayağının eksik kaldığını belirtti. İslam tarihini de okuduğumuzda karşımıza gençlerin oluşturduğu bir tarihin çıktığını ve Hz. Peygamberin (S.) bu tarihi gençlerle oluşturduğu vurguladı. Peygamberimizin gençleri önemsediği ve onlarla yol aldığına değinen Türkmen, karşılıklı olarak hayırlı işler yapmayı umut ederek sözlerini bitirdi.

Toplantıda söz alan diğer bir konuşmacı ise Kerim Buladı idi. Konuşmasında gençliğin önemine vurgularda bulundu. Ve İslam tarihinden genç örnekler vererek özellikle planlı programlı çalışmanın Müslüman gençler olarak bize ciddi katkısı olacağını vurguladı.

Toplantının son konuşmacısı ise Dursun Ali Taşcı oldu. Özellikle 1930’lu yıllara vurgu yapan Taşcı, ezanların susturulduğu ve Türkçe olarak okutulduğu, Kur’an eğitiminin yasak olduğu o dönemlerin acılarına, sancılı günlerine vurguda bulunarak, bugünlerimizi iyi değerlendirmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmalar sonrası toplantıya katılan gençler yapılan ikramlar eşliğinde tanışarak bir sonraki toplantı için düşünce paylaşımında bulundular.

Toplumda özellikle namaz bilincini kazandırmak ve namazın ahlakıyla kuşanan gençlerin sayısını çoğaltmak temennileriyle kurulan Genç Namaz Gönüllüleri Platformu’nun hayırlara vesile olması duasıyla...