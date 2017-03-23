Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto

Ankara'da faaliyet gösteren Genç Mühendisler Platformu, kitlesel bir basın açıklaması yaparak TMMOB'a bağlı odaların referandumda 'Hayır' çıkması için çaba sarfetmesini kınadı.

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni:

Değerli mimar ve mühendis arkadaşlarım, değerli basın mensupları;

Her branştan mimar ve mühendisler olarak burada toplanma sebebimiz, Odaların yıllardır sürdürdüğü ideolojik yaklaşımlarına karşı olan tepkimiz ve duruşumuzdur.

Mesleğimizin gelişmesi, güçlenmesi, mühendisliği dünya standartlarına çıkaracak ivmeyi sağlamak ve memleketimizin bugünü ve yarınına milli bir heyecanla katkıda bulunmak için kurulmuş olan odaların bünyesinde her düşünceden üye bulunmaktadır. Bu çatı altında toplanmamızın ortak paydası mesleğimizdir.

Fakat maalesef ki bu farklılıklar yok sayılmaktadır.

Bu amaçlarla kurulmuş olan Odaların hâlihazırdaki uygulamaları ve yaklaşımları mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunmamıştır. Mimar ve Mühendis odaları, üyelerini sadece ideolojilerine bir maşa olarak kullanma gayreti içerisinde olmuşlar ve kendi siyasi emellerine alet etmişlerdir.

Bugün TMMOB’a bağlı bütün mühendis odalarının WEB sitelerinin ana ekranında referandumla ilgili HAYIR cevabı vardır. Mesele hayır veya evet cevabı değildir. Mesele, bir mesleğin kamuya mal olmuş yasal organizasyonları olan ODALARIN, üyelerinin iradesini yok saymış olmalarıdır. Sergilenen bu davranış yasal değildir.

Hukuk dışı bu davranışı şiddetle kınadığımız gibi dava açacağımızı da buradan kamuoyuna bildiriyoruz.

Yüzbinlerce üyesi olan oda yönetimlerine soruyoruz, demokrasi demokrasi diye her yerde çığırtkanlık yapıp mangalda kül bırakmıyorken, hangi demokratik akılla, kime sordunuz da ekranlarınıza ‘’HAYIR‘’ yazdınız?

Soruyoruz size, Sizinle aynı düşündüğümüzü nereden çıkardınız?

Bunun adı demokrasi mi yoksa diktatörlük mü?

Dünya görüşü sizinle farklı olan ve yasal zorunluluklardan dolayı üyeniz olan mühendislerden aldığınız gücü yıllardır kirli siyasetinize alet ettiniz. Şimdi de TMMOB’un kuruluş yasasına aykırı olmasına rağmen bir siyasi parti gibi bizim adımıza alenen bildiriler dağıtıyor, bize sormadan, bizim adımıza aldığınız kararları açıklıyorsunuz.

SÖZÜNÜZ SÖZÜMÜZ DEĞİLDİR.

Biz TMMOB üyesi mühendisler olarak bu diktatörlüğü ve dayatmayı kabul etmiyor, buna direniyor ve bunu protesto ediyoruz.

Mimar ve Mühendis odaları gerçekten de şapkayı önlerine koyup kuruluş amaçlarını hatırlamalı ve ideolojilerine değil mesleğimize hizmet etmelidirler. Bu davranışlarından vazgeçmedikleri sürece bu eylemlerimize ve direnişimize devam edeceğiz.

Odalar, bir meslek örgütü gibi değil, siyasi bir örgüt gibi davranma ve ülke yararına yapılan milli politikaların karşısında durup birilerinin arka bahçesi gibi davranma refleksinden vazgeçmelidir.

Odalar, kuruluş amaçlarını inkar edercesine çalışmaktadır. En önemli görevlerinden biri mühendis üyelerine iş alanı ve imkanı sağlamaktır. Halbuki bu amaca hizmet edecek olan birçok büyük mühendislik projesine muhalefet etmektedir. Termik santraller kurulacak dava ediyor, nükleer santraller kurulacak dava ediyor, sanayi tesisleri, fabrikalar her şeye muhalif ve davacı… Sanki mühendislere muhalif bir yapıymış gibi davranarak, mühendislerin çalışacağı yeni iş alanlarının açılmaması için var gücüyle çalışıyor.

Soruyoruz size siz kimin için çalışıyorsunuz? Mecburi olarak üyeniz olan bizler için mi? Yoksa maşası olduğunuz başka yerler için mi? Aidatlarımızı İdeolojik propagandalarınız için harcayamazsınız! Siz kime hizmet ediyorsunuz?

Artık yeter!

Bundan sonra ülkesinin geleceği ve kalkınması için çalışmayan, ülkesinin vatansever mühendislerine gereği gibi hizmet sunmayan odalara rahat vermeyeceğiz! Gerekirse, Siz, ideolojik tarafgirliğinizden vazgeçinceye kadar Türkiye’nin her şehrinden gelip her hafta burada toplanıp sesimizi duyuracağız. Biz, Ülkemizin ve mesleğimizin hizmetinde olan mühendisler olarak buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz.

Çeşitli gerekçeleri bahane ederek, bir kere bile bilimsel araştırma veya analiz yapma zahmetine katlanmadan, her gelişmeye engel olmaya zaten en başından itibaren önyargıları ve marjinal ideolojileriyle karar vermiş, mesleğimizden başka her şeye hizmet eden ODALAR istemiyoruz.

Zamanın ruhuna aykırı yönetilen, çağın gerisinde kalmış, mühendislerin ihtiyaçlarını karşılayamayan, aidatlarımızla ideolojilerine hizmet eden, mühendisler için kurulmuş ama mühendislerin iş sahalarını bitirmek için adeta seferber olan, siyasi bir örgüt gibi davranan ODALAR istemiyoruz.

MÜHENDİSİZ MİMARIZ TMMOB AKLINA UYMAYIZ

Sonuç olarak bizler;

Ortak Akıl ve tek yürek ile ülkesine hizmet eden,

Tam bağımsız ve önyargısız olarak tüm üyelerini kucaklayan,

Sadece tepkisel değil, geleceğe dönük ve interaktif,

Gerçek demokrasiye inanan ve üyelerinin demokratik iradesine sonuna kadar saygılı,

Şeffaf, her an hesap verebilir, denetlenmeye her an açık olan,

Meslektaşlarının sorunlarını çok yakından takip eden, çözümleri için uygulanabilir proje ve teklifler hazırlayarak, somut kazanımlar elde etmeye çabalayan,

Hükümetleri veya yerel yönetimleri sadece yanlış yaptıklarında protesto eden değil, doğru yaptıklarında da hakkaniyet ölçüsünde takdir ederek onları daha iyiyi yapmaya doğru motive eden,

Dünyadaki diğer meslek odaları ile teknik ve beşeri ilişkiler kurup onların deneyimlerinden faydalanan ve kendi deneyimlerini paylaşan,

Oda seçimleri sonrası kendine oy veren kitlenin istekleri yanında, oy vermeyen kitlenin de talep ve önerilerini daha fazla dikkate alma hassasiyeti ve iradesine sahip,

Bürokratik yönetim anlayışı yerine bireye önem veren, hizmet odaklı yönetim anlayışına sahip,

Mühendislerin enerjisini politik arenada harcamak yerine, teknik alanlara yoğunlaşan,

Hantal değil dinamik, statükocu değil vizyoner ve ufuk açan,

Yerli üretim odaklı düşünen, buna göre yapılanan ve çalışan,

Her şeye karşı çıkarak, karşı olma kavramının değerini düşürmeyen, sorunun değil çözümün bir parçası olan,

Üyelerine karşı saygınlığını koruyan ODALAR istiyoruz.

GENÇ MÜHENDİSLER PLATFORMU