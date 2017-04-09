Genç Hareket’in Ankara’daki Panelinde “Islahat Önderleri” Konuşuldu
Genç Hareket’in Ankara’da gerçekleştirdiği panelde “Islahat Önderleri” konuşuldu.
Muhammed Safa Güzel yönetiminde gerçekleştirilen panel Hafız Yusuf Dalaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Panelde Seyyid Kutub'u H. İbrahim Medet, Mevdudi'yi Ömer Budak, Roger Garaudy'i Ömer Ekinci anlattılar.
Gençlerin ilgi gösterdiği panel yine gençlerin söylediği ezgilerle son buldu.
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