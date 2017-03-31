Genç Çiftçilere 483 Milyon Liralık Destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’nda 2017 bütçesinin 483 milyon lira olarak belirlendiğini ve 16 bin 100 genç çiftçiye hibe desteği verileceğini bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Resmî Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA’nın aktardığına göre, Bakanlar Kurulu kararı gereği, 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin lira hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’na 2017’de de devam edileceğini belirten Çelik, “2016’da yaklaşık 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı 450 milyon liralık hibe kullandırıldı. Bu bütçenin 337 milyon lirası büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projelerinde, 68 milyon lirası arıcılık ve kanatlı projelerinde, 45 milyonu ise bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı.” ifadesini kullandı.

Hayvancılık projeleri kapsamında 8 bin 514 genç çiftçiye kişi başı 6’şar olmak üzere toplam 51 bin 84 büyükbaş ve 2 bin 680 genç çiftçiye kişi başı 40’ar olmak üzere 107 bin 200 koyun/keçi teslim edildiğini kaydeden Çelik, arıcılık ve kanatlı projeleri kapsamında 2 bin 264 genç çiftçiye 68 milyon lira ve bitkisel üretim projeleri kapsamında bin 520 genç çiftçiye 45 milyon lira hibe verildiğini bildirdi.

“Tesis Yapımı da Proje Kapsamında”

Çelik, 2017 için ise program bütçesinin 483 milyon lira olarak belirlendiğine ve 16 bin 100 genç çiftçiye hibe desteği verileceğine dikkat çekerek, “Bu bütçenin 330 milyon liralık kısmının en az 11 bin genç çiftçiye büyükbaş/küçükbaş hayvan projeleri kapsamında verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda genç çiftçilere en az 51 bin büyükbaş ve 100 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak. Hayvanlar geçen yıl olduğu gibi yine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilecek. Bütçenin diğer kısmı ise ana hatlarıyla ağıl ve ahır yapımı ile arıcılık, kanatlı, ipek böceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılıkla tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında verilecek. Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak tesis yapımı konusu da projeler içerisinde yer alacak ve genç çiftçilerin finans ihtiyacını gidermek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından daha etkin kredi kullanımı ve anahtar teslim proje gerçekleştirmeleri sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“Başvurular 7 Nisan-5 Mayıs’ta”

Projelerle ilgili başvuruların 7 Nisan-5 Mayıs’ta yapılabileceğini bildiren Çelik, ön başvuruların ücretsiz olarak “https://gencciftci.tarim.gov.tr” adresinden, kesin başvuruların ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacağını kaydetti.

Başvuruların illerde vali veya vali yardımcısının başkanlığında kurulacak komisyonlar vasıtasıyla değerlendirileceğine işaret eden Çelik, değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmelerinin, bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince imzalanarak projelerin uygulanmasına başlanacağını vurguladı.

Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olmak, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi ve daha önceden bakanlığın diğer hibe programından faydalanmış olmamak şartı aranacağının altını çizen Çelik, projelerin her aşamasının bakanlık tarafından takip ve kontrol edileceğini kaydetti.