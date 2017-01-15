‘Geleceğin Tarihçisine Notlar’ Gerçekleri Ne Kadar Yansıtır?

Selahaddin E. Çakırgil, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun darbe araştırma komisyonuna verdiği cevapları analiz ediyor.

Meclis’te 15 Temmuz Darbe Hıyaneti’nin sosyo-politik sebeplerini araştırmak için kurulan ‘Darbeleri Araştırma Komisyonu’na hele de en önde gelen siyasî figürlerin, generallerin, Abdullah Gül, İlker Başbuğ, Ahmed Davutoğlu vs. isimlerin beyanlarında çok öğretici hususlar bulunmakta..

Elbette, herkes kendi penceresinden bakıyor. Ama yine de isteyen, kendi eğilimine göre bazı ipuçları ele geçirebilir.

Bir de geleceğin tarihçilerine not düşülmesi kaygusu var tabiatiyle..

Yazının Devamı >>>