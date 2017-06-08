Geçmişten Bugüne Kamboçya Müslümanlarını Tanıyalım

HAKSÖZ-HABER

İlyas Sayım'ın kaleme aldığı rapor, Kamboçya'yı coğrafi, tarihi ve sosyolojik hatlarıyla ele alırken konuyu günümüz sorunlarına getirip "Neler yapılabilir?" sorusuna cevap alıyor.

Resmî rakamların genel nüfus içerisinde yüzde 2.1'lik bir pay biçtiği yerel Müslüman topluluklar için "sayılarının daha fazla olduğuna şüphe yoktur" ifadesi kullanılan raporda ülkede Kmerce, Çamca, Vietnamca, Tampunca, Laoca gibi birçok dilin konuşulduğundan söz ediliyor.

Kamboçya'nın tarihsel süreçlerinin miladi I. yüzyıldan itibaren ele alan rapor, ortaya koyduğu zalimane politikalarla 750.000 ile 3.000.000 arası insanı katletmesi ile bilinen Demokratik Kamboçya/Kızıl Kamerler (Pol Pot) rejimi dönemi üzerinde hassaten duran rapor, arkasından Vietnam işgal süreci ve modern Kamboçya dönemlerine mercek tutuyor.

Raporun devamında İlyas Sayım'ın içinde bulunduğu 3 kişilik yardım ekibinin 2015 yılındaki 6 günlük Kamboçya ziyaretine ilişkin tecrübeler yer alıyor. Raporda yerel kuruluşlar ve bölge Müslümanları ile girilen diyaloglardan bahseden Sayım Kamboçya manzaralarını sunduğu anlatımlarını görsellerle destekliyor.

Raporun sonunda "Neler yapılabilir?" başlığı altında tespit ve tavsiyelerini sunan Sayım, bölgede ofis açılması, yardım faaliyetleri için fon bulunması, yerel dillerin öğrenilmesi, tebliğ faaliyetlerinin oluşturulması, kapsayıcı projeler geliştirilmesi ve cinsel istismarın ağında bulunan çocuklar için koruyucu bir program ortaya konması gibi öneriler sunuyor.

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