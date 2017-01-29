Gecenin Sessizliğinde Ders Çalışıp Kitap Okuyorlar

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29.01.2017 08:54
Gecenin Sessizliğinde Ders Çalışıp Kitap Okuyorlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Kütüphanesi, mesai saatlerinde değişikliğe giderek 24 saat boyunca hizmet vermeye başladı.

Bursa’da 24 saat hizmet veren Şehir Kütüphanesi, ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlere gece geç saatlerde de kapılarını açıyor.

Yaklaşık 19 senedir tarihî Setbaşı Köprüsü’nün yanında hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Kütüphanesi, 2017 yılının ilk günlerinden itibaren meai saatlerinde değişikliğe giderek, gece gündüz hizmet vermeye başladı.

Gün içerisinde yoğunluğun yaşandığı kütüphane, gecenin sessizliğinde de ders çalışmak ve kitap okumak isteyenleri ağırlıyor.

“Gecenin 4-5’inde Bile İnsanların Buraya Geldiğini Gördük”

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin talimatıyla başladıklarını söyledi.

Kütüphanenin kesintisiz olarak hizmet verdiğini belirten Hacıoğlu, gün içinde neredeyse oturacak yerin kalmadığını dile getirdi.

Bu yoğunluğun gece saatlerinde de devam ettiğini vurgulayan Hacıoğlu, şöyle devam etti:

“Bazen insanlar evlerinde ya da yaşadıkları ortamda ders çalışacak imkâna sahip olamayabiliyorlar. Burası özellikle geceleri sessiz, sâkin ve ders çalışmak için uygun bir ortam hâline geliyor. Güven ortamı içerisinde sağlıklı bir şekilde ders çalışabiliyorlar. İlk bu uygulamayı duyurduğumuzda gece saatlerinde kimsenin gelmeyeceği yönünde ön yargılar vardı. Bu tepkilere kulak asmadık ve denemek istedik. Gecenin 4-5’inde bile insanların buraya geldiğini gördük. Günlük ortalama bin 500 kişi kütüphaneyi ziyâret ediyor. Gece saatlerinde de ortalama 200 kişi burada oluyor.”

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“Evde Olsaydım Ders Çalışamazdım”

Kütüphaneye ders çalışmak için gelen Hacı Özden (18), hasta olduğu için babasının çalışamadığını, bu yüzden de evi kendisinin idâre ettiğini anlattı.

Sabah 09.00-14.00 saatleri arasında devletin açtığı okul kurslarına gittiğini belirten Özden, “Öğle 15.00 ile gece 01.00 arası garsonluk yapıyorum. İşten çıktıktan sonra da sabah namazına kadar kütüphaneye gelip, ders çalışıyorum. Sonrasında ise dinlenip aynı şekilde günü geçiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavlarının bitişine kadar bu şekilde devam etmek zorunda olduğunu dile getiren Özden, şöyle konuştu:

“Bu kütüphaneye hedeflerime ulaşmak için geliyorum. Hedeflerimden biri imam, diğeri de polis olmak. Evde olsaydım ders çalışamazdım.”

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