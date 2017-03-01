“Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”

»Ana Sayfa»Filistin
01.03.2017 07:55
“Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne yönelik hiçbir saldırı karşısında sessiz kalmayacağını bildirdi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, işgal ordusunun pazartesi Gazze Şeridi'nde direnişe ait alanları hedef alan saldırıları üzerine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hiçbir saldırı karşısında sessiz kalmayacağını bildirdi.

İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa televizyonuna verdiği demeçte, dünkü gibi Gazze Şeridi'ne yeni bir saldırı daha olursa başta El-Kassam Tugayları olmak üzere direniş gruplarının sessiz kalmayacağını ve karşılık vereceklerini söyledi.

Ebu Ubeyde, Filistin direnişinin söz verdiği zaman sözünü yerine getirdiğini ifade etti.

İşgalci düşmanın güç kullanmaktan başka bir dilden anlamadığını belirten Ebu Ubeyde, direnişin sessizliğinin bazen işgalci düşman tarafından güçsüzlük olarak yorumlandığını bildirdi.

İşgal ordusunun sınıra yakın Yahudi yerleşkelerine füze düştüğü iddiasıyla dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği bir dizi hava saldırısında 4 kişi yaralandı.

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