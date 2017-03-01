“Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, işgal ordusunun pazartesi Gazze Şeridi'nde direnişe ait alanları hedef alan saldırıları üzerine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hiçbir saldırı karşısında sessiz kalmayacağını bildirdi.
İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa televizyonuna verdiği demeçte, dünkü gibi Gazze Şeridi'ne yeni bir saldırı daha olursa başta El-Kassam Tugayları olmak üzere direniş gruplarının sessiz kalmayacağını ve karşılık vereceklerini söyledi.
Ebu Ubeyde, Filistin direnişinin söz verdiği zaman sözünü yerine getirdiğini ifade etti.
İşgalci düşmanın güç kullanmaktan başka bir dilden anlamadığını belirten Ebu Ubeyde, direnişin sessizliğinin bazen işgalci düşman tarafından güçsüzlük olarak yorumlandığını bildirdi.
İşgal ordusunun sınıra yakın Yahudi yerleşkelerine füze düştüğü iddiasıyla dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği bir dizi hava saldırısında 4 kişi yaralandı.
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ‘İslami Hareket Davası Kararlarına İmza Atanlar FETÖ'den Tutuklandı'
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- Sisi Cuntasından Karadavi'nin Oğluna 5 Yıl Hapis
- 28 Şubat Darbesinin Tetikçisi Medyanın Manşetleri
- Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
- “Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
- 'FETÖ'den Sorgulanıp Serbest Bırakılan Yardımcı Doçent İntihar Etti
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'
- Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Sedat Ergin Görevden Alındı
- Uzun Süren Kış: 28 Şubat
- Kemalist Cunta Bayrak Gösteriyor
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- 'FETÖ'den Sorgulanıp Serbest Bırakılan Yardımcı Doçent İntihar Etti
- 28 Şubat Zorbalığının 20. Yıldönümünde Haksöz’ün Şahitliği
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'
- Esed Rejimi, IŞİD’i Fırat Kalkanı’ndan Koruyacak!
- Dicle Üniversitesi'nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- Kurtulmuş: Birileri Hükümetle TSK'nın Uyumlu Çalışmasından Rahatsız
- Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Sedat Ergin Görevden Alındı
- Ebu Muhammed El Cevlani’den Humus Saldırısı Hakkında Açıklama
- 28 Şubat Davasında Son Durum
- Esed Rejimine Yaptırıma Yine Rusya ve Çin'den Veto
- Hayırda Buluşanlar Topluluğu “28 Şubat Paneli” Düzenledi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim