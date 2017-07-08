Gazze’ye Abbas Ablukası

Ahmet Varol / Yeni Akit

Gazze’ye on bir yıldan beri abluka uygulanıyor ve bu abluka tabii ki birinci derecede siyonist işgal rejiminin bölgeye yönelik politikasıyla ilgilidir. Fakat böyle bir ablukanın yıllardan beri uygulanabiliyor olmasının ve her geçen gün biraz daha katı hale gelmesinin sorumlusu işgal rejimiyle işbirliği içinde olan ve onun hesabına Gazze’yi kıskaca alan yönetimlerdir. Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetimi de ablukanın başlatıldığı tarihten bu yana sürekli işgal rejiminin yanında yer almış ve ablukanın uygulanmasında onun hesabına Gazze’yi sıkıştırmıştır. Bunda tabii uluslararası mekanizmanın onu Filistin konusunda resmi muhatap saymasının sağladığı imkânların da büyük rolü var.

Abbas yönetimi son zamanlarda Gazze’ye uyguladığı abluka ve baskıyı daha da şiddetlendirdi. O yüzden bölgedeki ahalinin sıkıntıları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu yönüyle Abbas yönetiminin Filistin açısından bir Baas rejiminden veya Sisi cuntasından farkı yoktur.

Abbas yönetiminin uygulamalarından dolayı son dönemde Gazze’de çekilen sıkıntılardan biri hastalara yönelik vahşi siyasetten kaynaklanıyor. Abluka yüzünden Gazze’deki hastaneler tam kapasiteyle çalışamadığı gibi önemli tedavi araçlarından ve ilaçlardan yoksun bırakılmıştır. Dolayısıyla bölgedeki hastaların birçoğunun tedavi için dışarı çıkmaları, tam kapasiteyle çalışan hastanelere nakledilmeleri gerekiyor. Fakat biraz önce ifade ettiğimiz üzere uluslararası mekanizmada Filistin konusunda Abbas yönetiminin muhatap alınmasından dolayı Gazze’de tedavileri mümkün olmayan hastaların dışarı çıkarılabilmeleri için resmî işlemlerin Abbas yönetimi tarafından yapılması ve onun tarafından onay belgesinin verilmesi gerekiyor. Fakat Abbas yönetimi Gazze’yi ablukaya alma konusunda siyonist işgal rejiminden çok daha katı davrandığından hastaların dışarı çıkarılması konusunda yapılan müracaatlara ya hiç olumlu cevap vermiyor ya da cevabı uzun süre geciktiriyor. Bu da hastaların tedavilerinin engellenmesi sebebiyle hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Son günlerde bölgede bu yüzden onlarca hasta hayatını kaybetti. Bunların da büyük çoğunluğunu çocuk yaştakiler ve özellikle de bebekler oluşturuyor. Bu insanların tedavilerinin, tam kapasiteli hastanelere nakledilmelerinin engellenmesi de bir tür idam şeklidir. İpe çekme yoluyla değil de dolaylı bir şekilde idam ediliyorlar. Bu idam işlemini de işgal rejimiyle işbirliği içinde olan ve Gazze halkının siyasi tercihinden dolayı bu halka karşı hâlâ kin ve nefret dolu olan Abbas yönetimi gerçekleştiriyor.

Abbas yönetimi geçtiğimiz günlerde Gazze bölgesinde çalışan memurlardan 6145 kişiyi zorunlu bir şekilde erken emekliliğe sevk etti. Normalde Abbas yönetimi Gazze’deki memurların yarıdan çoğunun kadroya geçirilmesini engellediğinden onların maaşlarını zaten ödemiyor. Kadroya geçirilmiş olanları da zorunlu bir şekilde erken emekliliğe sevk ederek gelirlerini büyük ölçüde kısıtlıyor veya tamamen kesiyor. Abbas yönetimi bu kararın herhangi bir ekonomik sebebe binaen değil doğrudan Hamas’a karşı alınan bir karar olduğunu da açıktan söyledi. Memurların gelirlerinin kısılması tabii bölgedeki ekonomik sıkıntıların daha da artmasına neden oluyor. İnsanlar tamamen dışarıdan gönderilecek yardımlara eli mahkûm hale geliyorlar.

Eski esirlerin ve şehit ailelerinin maaşlarının kesilmesinden ve Abbas yönetiminin talebi doğrultusunda işgal rejiminin bölgeye verilen elektrik miktarını ciddi şekilde azaltmasından daha önce söz etmiştik.

Abbas yönetimi bütün bu uygulamalara Hamas’a karşı başvurduğu iddiasında bulunuyor. Fakat belli bir hareket veya teşkilat değil bütün bölge halkı ciddi şekilde etkileniyor. Bu arada Abbas yönetiminin, Fetih örgütünden ihraç ettiği Muhammed Dahlân’la arasındaki ihtilafın faturasını da ilginç bir şekilde Gazze halkına kestiğini hatırlatalım. Yani Abbas tüm siyasi ihtilaflarının hesabını Gazze halkına çıkarıyor ve bu halka işkence ederek içindeki intikam duygularını yatıştırmaya çalışıyor.