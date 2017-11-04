Gazze'nin Dünyaya Açıla(maya)n Kapıları

Hamas, çarşamba günü Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının kontrolünü tamamen Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretti. Ancak İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan 7 kapısından 4'ü tamamen kapalı, 3'üne de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. Dolayısıyla ortada çoğu zaman "dünyaya açılamayan" kapılar var.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş-çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

Mısır'da ordunun Temmuz 2013'de yönetime el koymasından bu yana kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı da zaman zaman insani durumlar için geçici olarak açılıyor.

Kapıların kapalı tutulması ya da bazılarının istisnai olarak sadece geçici süreyle açılması Gazze'deki insani durumun ve ekonominin gittikçe kötüleşmesine neden oluyor.

KERM EBU SALİM (KEREM ŞALOM):

Gazze Şeridi'nin güney kesiminde yer alan bölgenin tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim, Mısır-Gazze-İsrail arasında bulunuyor.

İsrail, Kerem Şalom ismini verdiği kapıyı cuma ve cumartesi günleri ile Yahudi bayramlarında kapalı tutuyor. Bazen de Filistinlilere "ceza" mahiyetinde kapatabiliyor.

İsrail, kapıdan her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor. Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişine izin vermiyor. Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.

BEYT HANUN (EREZ):

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Beyt Hanun şehrinde bulunan kapıyı Gazze-Batı Şeria ve İsrail arasında geçiş yapacaklar için kullanıyor.

İsrail makamları Erez adını verdiği kapıyı her Filistinlinin özgürce kullanmasına izin vermiyor. Geçişler için İsrail güvenlik makamlarının onayı ve belli şartlar isteniyor. Çoğu zaman geçiş taleplerine "güvenlik" gerekçesiyle olumsuz cevap veriliyor. İsrail, kapıdan iş adamları, hasta ve öğrencilerin geçişine izin veriyor.

Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyenlerin çoğu da zorluklar, sıkıntılar, ağır teftişlere maruz kalıyor. Ayrıca İsrail'in zaman zaman çeşitli gerekçelerle sınır kapısından geçenleri gözaltına alması nedeniyle Filistinliler genellikle bu kapıyı kullanmaktan çekiniyor.

MİNTAR (KARNİ):

Gazze'nin doğu kesiminde bulunan Mintar Sınır Kapısı, İsrailliler tarafından Karni olarak isimlendiriliyor.

Mintar, inşaat malzemeleri, meyve, sebze, un, buğday gibi ürünlerin geçişi ve ithalat-ihracat için kullanılıyordu. Ancak kapı şu an İsrail tarafından kapalı tutuluyor.

ŞUCAİYYE (NAHAL OZ):

Gazze'nin doğusunda bulunan Şucaiyye Sınır Kapısı, İsrail tarafından Nahal Oz olarak adlandırılıyor.

Yalnızca akaryakıt ve gaz girişi için kullanılan kapı İsrail tarafından tamamen kapatıldı, bu ürünlerin geçişi de Kerm Ebu Salim'e nakledildi.

EL-AVDE (SUFA):

Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah şehrinin doğusunda bulunan ticaret kapısı El-Avde, İsrail tarafından Sufa olarak biliniyor.

İsrail yönetimince kapatılmadan önce iş adamları ve tüccarların geçişi için kullanılan kapıdan inşaat malzemeleri gibi ürünler de geçiyordu.

KARARE (KİSSUFİM):

Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kenti sınırında bulunan Karare Sınır Kapısı, İsrail tarafından Kissufim olarak isimlendiriliyor.

İsrail güçlerinin bölgeye giriş çıkışları için kullanılan kapı, 2005'te İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından tamamen kapatıldı.

REFAH:

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Kapı, Mısır'da Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından "güvenlik gerekçesiyle" kapatıldı. Mısır makamları Refah'ı belli zamanlarda birkaç günlüğüne özel durumlar için açıyor.

Hasta, öğrenci ve yabancı pasaport sahiplerinin geçişine öncelik verilen sınır kapısında önceleri ürün geçişi kabul edilmezken, son zamanlarda bazı malzemelerin girişine izin veriliyor.

HAMAS'IN SINIR KAPILARINI UZLAŞI HÜKÜMETİ'NE DEVRETMESİ

Hamas'ın, 2006'daki seçim sonucunda Gazze'ye tamamen hakim olmasından sonra sınır kapılarının Gazze tarafındaki idaresini kendisine bağlı bakanlıklar ve kamu kurumları yönetmeye başladı.

Uzun süren ayrılığın ardından Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzaladı. Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlandı.

Hamas, anlaşması kapsamında sınır kapıları idaresini de Uzlaşı Hükümeti'ne devretti. Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine çarşamba günü tüm sınır kapılarını Hamas'tan devraldıklarını açıkladı.