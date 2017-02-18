Gazzelilerin Küçük Teneke Evlerdeki Zorlu Yaşamı!

Abluka nedeniyle inşaat malzemelerinin girişine sınırlı bir şekilde izin verildiği Gazze’de onlarca aile, işgalci İsrail’in saldırılarında yıkılan evleri onarılamadığı için kendi imkânları ile yaptıkları küçük teneke barakalarda yaşamak zorunda kalıyor.

İşgalci İsrail’in Temmuz 2014’te Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların üzerinden geçen yıllara rağmen çok sayıda Filistinli hâlâ yaralarını sarma mücadelesi veriyor.

Saldırılarda evlerinin yıkılması nedeniyle yıllardır derme çatma barakalarda hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, kış mevsimiyle birlikte zor günler geçiriyor.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden abluka nedeniyle inşaat malzemelerinin girişine sınırlı bir şekilde izin verilen Gazze’de pek çok aile, yıkılan evlerini kendi kısıtlı imkânları ile onarmaya çalışıyor.

“Yağmurdan Korunmaya Çalışıyoruz”

AA’da yer alan habere göre, Gazze Şeridi’ndeki Beyt Lahiya kentinde yaşayan Ebu Şihab ailesi bunlardan sâdece biri. Temmuz 2014’te işgalci İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda evleri oturulamaz hâle gelen Halid Ebu Şihab (38), kendi imkânları ile yaptığı derme çatma barakada 3 çocuğuyla birlikte hayat mücadelesini sürdürüyor.

Zâten zor olan yaşamlarının, saldırılarda evlerinin de yıkılmasıyla daha da zorlaştığını anlatan Ebu Şihab, özellikle yağmurlu ve soğuk havada barakada yaşamak zorunda kalan çocukları için çok üzüldüğünü söyledi.

Ebu Şihab, “Savaşta evimizi kaybettiğimiz günden bu yana ilkel bir hayat yaşıyoruz. Bu derme çatma barakada yağmurdan korunmaya çalışıyoruz.” dedi.

Duvarları ve çatısı tenekeden yapılmış, zemini toprak ve kumdan küçük evde mutfak bulunmazken yemekler dışarıda, toplanan odun parçalarıyla yakılan ateş üzerinde pişiriliyor.

“Onların Suçu Ne?”

Evde yanan sobanın dumanından etkilenmemesi için beşikteki küçük kızının yüzüne örttüğü örtüyü sık sık kontrol eden Ebu Şihab, “Ailem ve özellikle küçük kızım bu dumanda zor nefes alıp veriyor. Onların suçu ne?” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir işsiz olduğunu söyleyen Ebu Şihab, çocuklarına ne bir ayakkabı ne de giyecek alacak durumda olduğunu anlattı.

“Bir Baba Olarak İçim Yanıyor”

İmkânlarının ancak bu kadarına el verdiğini ifade eden Filistinli baba, yetkililerden bir an önce kendilerine yeni ev yapılmasını istedi ve şunları kaydetti:

“Biz savaşın bitmesinden bu yana, yazın sıcağını, kışın ise soğuğunu çekiyoruz. Sıcak suyumuz, banyo yapma imkânımız yok. Gerçekten çok zor durumdayız. Açıkta uyuyor gibiyiz. Sanki onlarca sene öncesinde ilkel bir hayat yaşıyor gibiyiz. Çocuklarıma uyuyacakları sıcak bir oda ve yeterli sayıda battaniye bulamadığım için bir baba olarak içim yanıyor.”

12 Bin Civarında Ev Yerle Bir Oldu

İşgalci İsrail’in Temmuz 2014’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıda 2 bin 300 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmış ve 12 bin civarında ev ise yerle bir olmuştu.

Hamas’ın Ocak 2006’da seçimi kazanmasıyla, işgalci İsrail Haziran 2007’den bu yana Gazze’ye yönelik ambargoyu sürdürüyor.