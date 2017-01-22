Gazzeli Subaylar İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

»Ana Sayfa»Filistin
22.01.2017 17:38
Gazzeli Subaylar İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Gazze Şeridi’nde askerî eğitimini tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazze Şeridi’nde, es-Seraya eğitim alanında askerî eğitimini tamamlayan subaylar için düzenlenen mezuniyet programı kapsamında subaylar, resmî geçit töreninin ardından askerî becerilerini sergiledi.

AA’da yer alan habere göre, Gazze İçişleri Bakan Vekili Tevfik Ebu Naim, törende yaptığı konuşmada, “Bugün, İsrail işgali, saldırılar ve sınırların kanun kaçakçıları karşısında himayesi için eğitimini tamamlamış subaylarımızı mezun ediyoruz.” dedi.

Ebu Naim, bölgedeki zor şartlar ve ablukaya rağmen İçişleri Bakanlığı’nın yeni mezunlar vermeye devam ettiğini belirtti.

“Komploları Boşa Çıkarmaya Devam Edeceğiz”

Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr ise Filistin’in özgürleştirilmesi kapsamında verilen mücadele için yeni subayların mezun olduğunu ifade ederek, “Filistin meselesi ve halkına komplolar kuruluyor. Sahip olduğumuz tüm imkânları kullanarak bu komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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