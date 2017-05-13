Gazzeli Neccar, Yarım Vücutla Ekin Biçiyor!

İşgalci İsrail güçlerinin 2009 yılında Gazze’nin Huzaa beldesine düzenlediği hava saldırılarında yaralanan bir kadını kurtarmaya çalışırken iki bacağını kaybeden ve bu süreçte 25 gün komada kalan Luey Neccar, engelli olarak gözlerini açtığı yeni dünyasında yaşama azmini ve çevresine faydalı birey olma isteğini aradan geçen zorlu 8 yıla rağmen hâlâ canlı tutuyor.

Gençliğinin en güzel çağlarına engelli olarak başlamak zorunda kalan Neccar, 28 yaşında. Gazze’de birkaç gün önce başlayan buğday, arpa ve mercimek hasat mevsimi için ailesi ve akrabalarıyla tarlaya gidiyor. Neccar, zeytin toplama işinde de sevdiklerine yardım etmekten geri durmuyor.

AA’da yer alan habere göre, Neccar, “Azim ve iradeyle bu zorlukların üstesinden gelebildim. Eşim ve beş çocuğum da ayaklarımın olmayışının acısını unutturuyor.” dedi.

Tarlada Günde 10 Saatten Fazla Çalışıyor

Ev işleri yapma, ağaca tırmanma, tahta merdiven kullanma ve tarım gibi birçok işi yapabildiğini belirten Neccar, motosiklet satın aldığını, kullanırken, inip binerken kolay olması için motorun arka iki yanına tekerlek taktırdığını ifade etti.

Neccar, iki haftadan bu yana ise akrabalarıyla eşinin ailesinin buğday tarlasına gidip ekin biçtiklerini, günde10 saatten fazla çalıştıklarını dile getirdi.

İşgalci İsrail askerlerinin bazen çiftçileri kaçırmak için rastgele ateş açtığını, çalıştıkları arazinin de sınıra 400 metre uzaklığı bulunduğunu anlatan Neccar, hızlı hareket edememesi nedeniyle kendisi için tehlike oluşturan bu gibi durumlarda akrabalarının yardımıyla bölgeden ayrılabildiğini belirtti.

Neccar, tüm zorluğuna rağmen çalışmaktan vazgeçmeyeceğini aktardı.

İşgalci İsrail, Gazze’ye son yıllarda ilki 2008, ikincisi 2012 ve son olarak da 7 Temmuz 2014’te olmak üzere üç kez saldırı düzenlemiş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.