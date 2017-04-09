Gazzeli Kadınlardan Filistinli Tutsaklara Destek

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde tuttuklu bulunan yaklaşık 7 bin Filistinli için Gazzeli kadınlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün binası önünde bir araya gelen onlarca kadın, işgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli tutsakların serbest bırakılmasını talep etti.

AA’da yer alan habere göre, sösteriyi organize eden Hamas Kadın Kolları Başkanı Kifah er-Remli, burada yaptığı konuşmada, “İsrail’in hapishanelerindeki Filistinliler, çok zor şartlar altında. Filistinli esirler, türlü fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kalıyorlar. Uluslararası toplum ise bu ihlâller karşısında sessizliğini koruyor.” dedi.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki 46 Filistinlinin tutukluluk süresinin 20 yılı aştığını belirten er-Remli, 10 milletvekilinin de tutuklu olmasına tepki gösterdi.

Filistin’deki ilgili makamların verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık olarak 7 bin Filistinli bulunuyor.