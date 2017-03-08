“Gazzeli Kadınlar Savaşların ve Ablukanın Bedelini Ödüyor”

»Ana Sayfa»Filistin
08.03.2017 16:11
“Gazzeli Kadınlar Savaşların ve Ablukanın Bedelini Ödüyor”
Tüm dünyada kadın hak ve özgürlüklerinin gündeme getirildiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Gazzeli kadınlar işgalci İsrail’in neden olduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

“Gazze’deki Filistin Kadın Komiteleri Birliği” Başkanı Tağrid Cuma, işgalci İsrail’in saldırılarının açtığı yaraları sarmaya çalışan ve abluka altında zor yaşam koşullarıyla mücadele eden Gazzeli kadınların durumunu AA muhabirine anlattı.

Filistinli kadınların içinde bulundukları şartların her geçen gün kötüleştiğini belirten Cuma, “Buradaki Filistinli kadınlar, İsrail’in Gazze’ye açtığı 3 savaşın ve devam eden ablukanın bedelini ödüyor. İşsizlik rakamları çok yüksek. Sosyal ve ekonomik durum kötü.” dedi.

Kadınlardaki işsizliğin yüzde 38’e ulaştığını, zor şartlar nedeniyle çok düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Cuma, içinden geçtikleri süreci fırsat bilen bazı işverenlerin de kadınlara az ücrete rağmen çok iş yaptırdığını söyledi.

Eşlerini Kaybeden Kadınlar Evin Yükünü Sırtlıyor

İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son saldırıda yaklaşık 600 kadının hayatını kaybettiğini hatırlatan Cuma, uluslararası toplumu, işgalci İsrail’e işlediği suçların bedelini ödemesi için baskı yapmamakla suçladı.

Cuma, saldırılarda eşlerini kaybeden kadınların da ailelerinin geçimlerini sağlamak ve evin yükünü sırtlanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Gazze’deki sağlık hizmetlerindeki gerilemenin de Filistinli kadınları olumsuz etkilediğini belirten Cuma, kadınlara verilen sağlık desteğinin son 3 yılda yüzde 30’u geçmediğini ifade etti.

Son saldırılarda hayatını kaybeden kadınların 489’unun yaş aralığının 20-40 olduğu belirtiliyor. Saldırıların neden olduğu korku ve panik yüzünden 600 kadının da çocuğunu düşürdüğü, evleri yıkılan 34 bin 697 kadının göç etmek zorunda kaldığı, 791 kadının dul kaldığı kaydediliyor.

Gazzeli Kadınların Seyahat Özgürlüğü Yok

el-Mizan İnsan Hakları Merkezi 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in ablukası nedeniyle Gazzeli kadınların seyahat özgürlüğünün bulunmayışına dikkat çekti.

“Bu durum kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkiliyor.” denilen açıklamada, tüm bu ihlâllerden işgalci İsrail sorumlu tutuldu.

Eşlerini kaybeden ve evlerinin geçim sorumluluğunu üstlenen kadın sayısının bin 312 olduğu aktarılan açıklamada, kadınların, işsizlik, fakirlik ve göç sorunlarının kurbanı olduğu belirtildi.

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