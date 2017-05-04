Gazzeli Gazetecilerden Filistinli Tutsaklara Destek Gösterisi

el-Fetih hükümetine bağlı Enformasyon Ofisi’nin çağrısıyla Gazze’deki Seraya Meydanı’nda toplanan Gazzeli gazeteciler, “Esirlere özgürlük!” ve “İsrail’in hapishanelerinde 26 gazeteci bulunuyor!” yazan dövizler taşıdı.

AA’da yer alan habere göre, Enformasyon Ofisi’nin müdürü Selame Maruf, işgalci İsrail’in hapishanelerinde bulunan Filistinli tutsakların, taleplerinin gerçekleşmesi amacıyla 18 gündür açlık grevi yaptığını, medya kurumlarının ve toplumun her kesiminin tutsakların yürüttüğü onur mücadelesine destek verdiğini göstermek için burada olduklarını söyledi.

Basından Daha Fazla Destek İstedi

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde 5’i idari tutuklu olmak üzere 26 gazetecinin bulunduğunun altını çizen Maruf, tutsakların davasına, hapishanelerdeki sıkıntılara ve tutsakların ailelerinin yaşadıkları problemlere dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Uluslararası toplumu ve insan hakları kurumlarını açlık grevi yapan tutsaklar konusunda sorumluluk almaya çağıran Maruf, Filistin ve Arap basın organlarından açlık grevi ve destek gösterilerine daha fazla yer vermelerini istedi.